Negli ultimi anni, la percezione di sicurezza dei sistemi macOS è stata spesso associata alla robustezza delle sue protezioni native e alla rigidità delle procedure di controllo delle applicazioni.

Tuttavia, un recente caso di compromissione mette in discussione queste certezze: la scoperta di una nuova variante del MacSync Stealer che è riuscita a superare le barriere di sicurezza grazie a una firma digitale valida e alla notarizzazione ufficiale di Apple. Questo episodio, indagato dai ricercatori di Jamf, dimostra come le strategie di attacco si stiano evolvendo più rapidamente delle difese, sollevando interrogativi profondi sull’efficacia dei sistemi di protezione attuali.

Quando la firma digitale non basta: il nuovo volto delle minacce su macOS

Il caso in questione ha evidenziato un aspetto tanto inquietante quanto significativo: la presenza di una applicazione Swift, apparentemente legittima e perfettamente conforme ai processi di certificazione e notarizzazione di Apple, che celava al suo interno un payload dannoso.

Una volta installata, questa app era in grado di scaricare uno script cifrato e avviare l’installazione della variante malevola del MacSync Stealer, eludendo le difese offerte da Gatekeeper e altre soluzioni integrate. L’elemento più preoccupante è proprio il meccanismo di fiducia che viene sfruttato: la firma digitale, pensata per garantire l’autenticità e la sicurezza, si trasforma in un lasciapassare per i cybercriminali.

Il vettore d’attacco individuato dai ricercatori di Jamf non si limita alla semplice elusione delle protezioni di superficie. Il vero punto di forza di questa variante è la sua capacità di operare come malware in memoria, minimizzando ogni traccia lasciata sul disco rigido.

Questo modus operandi rappresenta una sfida per strumenti come XProtect, che si basano su tecniche di riconoscimento delle firme digitali e dei pattern nei file archiviati. Quando un’applicazione malevola evita di scrivere dati sul disco, diventa praticamente invisibile agli occhi dei sistemi di rilevamento tradizionali, spostando il baricentro della difesa dal controllo dei file statici al monitoraggio del comportamento in tempo reale.

La responsabilità della distribuzione di questa variante è stata attribuita al Team ID GNJLS3UYZ4, identificato grazie alle analisi forensi di Jamf. Apple ha agito con tempestività, revocando il certificato digitale associato, ma il danno reputazionale era ormai fatto. L’episodio mette in luce la vulnerabilità di un sistema che, sebbene basato su controlli stringenti, può essere aggirato con tecniche sempre più raffinate. La domanda che sorge spontanea è: se anche le difese più avanzate possono essere bypassate, quale barriera resta davvero efficace per proteggere utenti e aziende?

Raccomandazioni operative per evitare rischi

Gli esperti del settore consigliano di: