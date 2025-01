Mail per macOS: in arrivo un'aggiornamento all'insegna dell'AI

Giusto qualche settimana fa, Apple ha rilasciato un sostanzioso aggiornamento per l’app Mail. Lo stesso ha introdotto un sistema intelligente di categorizzazione delle e-mail che si basa sull’AI, potenzialmente molto utile per gli utenti.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, questo importante upgrade farà presto capolino anche sul client desktop per macOS dell’app, con tutta probabilità per il prossimo mese di aprile. Stando a quanto sostenuto dallo stesso, l’implementazione sarà effettiva con l’aggiornamento macOS 15.4, il che si traduce con ancora diverse settimane di attesa, visto che Apple ha rilasciato la terza beta di macOS 15.3 solo pochi giorni fa.

Le nuove categorie ordinano tutte le tue e-mail in quattro classi. L’etichetta Primaria è per le comunicazioni personali e tutto ciò che è considerato come urgente, la categoria Promozioni è per vendite, pubblicità e offerte, Aggiornamenti tratta in generale di social e notizie, mentre Transazioni racchiude gli avvisi legati a shopping e movimenti di denaro.

La funzione per gestire le categorie di posta elettronica di Mail non piace a tutti

A rendere la nuova suddivisione della posta elettronica ancora più utile è la personalizzazione offerta all’utente. Volendo, risulta utile modificare le categorie spostando un singolo mittente da una all’altra. Se poi questo sistema di classificazione non risulta utile, è sempre possibile disattivarlo per tornare a una gestione più “tradizionale”.

L’integrazione tra Mail e Apple Intelligence non riguarda solo questa pur utile funzione. Tra gli strumenti più interessanti in questo contesto figura Smart Reply, in grado di facilitare la creazione di risposte rapidi ai messaggi ricevuti e un sistema per il riepilogo delle e-mail.

Rispetto ad altre funzionalità, il sistema di categorizzazione intelligente della posta elettronica non è stata apprezzata da tutti, con diversi utenti che hanno preferito gestire in modo più diretto la posta in entrata.