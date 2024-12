Manjaro 24.2 “Yonada”: arrivo ufficiale con Linux 6.12 LTS

A più di due mesi dalla precedente release di “Xahea“, il team di Manjaro ha fatto di nuovo centro, offrendo un entusiasmante aggiornamento con il nuovo Manjaro 24.2 “Yonada“. Il nuovo update è ricco di funzionalità all’avanguardia, interfacce rifinite e miglioramenti ponderati nelle sue edizioni GNOME, Plasma e XFCE. La nuova release funziona sul kernel Linux 6.12, supportando i driver più recenti per garantire la massima compatibilità hardware. Garantisce inoltre che gli utenti con sistemi più vecchi, inclusi i kernel 6.6 LTS e 6.1 LTS, non vengano lasciati indietro. L’edizione GNOME di Yonada è una vetrina per la potente serie GNOME 47, che ha ricevuto molti aggiornamenti dalla sua uscita iniziale nel settembre 2024.

Tra le grandi novità vi è l’arrivo dei colori accentati. GNOME 47 introduce infatti la tanto attesa personalizzazione dei colori accentati. Ciò consente agli utenti di scegliere tra una varietà di tonalità vivaci per un’interfaccia più personalizzata. L’update include poi un migliore ridimensionamento per display a bassa risoluzione. Icone ed elementi dell’interfaccia ora si ridimensionano automaticamente per schermi a bassa risoluzione, garantendo usabilità e chiarezza per tutti gli utenti. Inoltre, con la codifica hardware ora supportata su GPU Intel e AMD, la registrazione dello schermo è più fluida e richiede meno risorse. Manjaro 24.2 include pure supporto desktop remoto e contesto di ricerca file migliorati. In quest’ultimo caso, i nuovi strumenti dell’applicazione File forniscono informazioni sulle prestazioni della ricerca, aiutando gli utenti a risolvere i problemi e a ottimizzare efficacemente le ricerche di file.

Manjaro 24.2: le novità riguardanti Plasma e XFCE

Allo stesso tempo, la serie Plasma 6.2 continua a evolversi in Manjaro 24.2 Yonada. La release introduce infatti miglioramenti significativi ai flussi di lavoro creativi, alla personalizzazione del sistema e all’efficienza energetica. Ad esempio, è stato semplificato il design per un’esperienza utente ottimizzata. Inoltre, il sistema ora supporta completamente le tavolette grafiche, rendendo Manjaro una scelta eccellente per gli artisti digitali. Questo aggiornamento, con Wayland Color Management, migliora la coerenza dei colori sui monitor. Inoltre, sui sistemi multi-monitor gli utenti possono anche regolare la luminosità per ogni monitor in modo indipendente. Yonada anche offre una pagina di accessibilità rinnovata con filtri per daltonismo e un supporto esteso per i tasti permanenti.

Per coloro che apprezzano semplicità e stabilità, l’edizione XFCE 4.18 di Manjaro 24.2 offre aggiornamenti ponderati. In primis vi sono miglioramenti del Centro di controllo con nuove opzioni come la disattivazione delle barre di intestazione nelle finestre di dialogo. Inoltre, in Thunar gli utenti aggiungere colori di sfondo e testo personalizzati a file specifici. Ciò renderà più facile individuare gli elementi importanti tra i vari file simili. Infine, i pannelli possono ora essere impostati su lunghezze pixel specifiche e un’opzione “mantieni il pannello sopra le finestre” offre un maggiore controllo sul comportamento delle finestre.

Per informazioni dettagliate su tutte le modifiche è possibile consultare la pagina con l’annuncio di rilascio. Essendo una distribuzione rolling release, mantenere Manjaro aggiornato è sufficiente per essere sempre all’ultima versione. Quindi, per passare a Yonada, basta eseguire il noto comando pacman -Syu. Per coloro che desiderano eseguire una nuova installazione, le immagini ISO di installazione di Manjaro 24.2 sono disponibili nella sezione download sul sito web del progetto.