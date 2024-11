Manjaro Linux lavora a un nuovo strumento di telemetria

Manjaro Linux basato su Arch sta lavorando su Manjaro Data Donor “MDD” come nuovo strumento di raccolta dati dei suoi utenti. Questo sistema sostituirà il precedente metodo basato su “ping” per contare gli utenti e aggiungerà anche la raccolta di dati hardware e software degli utenti. Una volta implementato, il sistema sarà attivo di default. Tuttavia, gli utenti potranno anche scegliere di disattivarlo (opt-out) in seguito. Lo sviluppatore di Manjaro, Roman Gilg, sta lavorando su Manjaro Data Donor come metodo migliorato per il conteggio degli utenti, rispetto all’approccio attuale basato sui “ping” tramite NetworkManager. Inoltre, come già accennato, Manjaro Data Donor permetterà di raccogliere dettagli hardware e software sui sistemi Manjaro utilizzando l’utility INXI. I dati verranno poi raccolti su uno dei server ClickHouse del progetto.

Manjaro Linux: MDD funziona correttamente su sistemi x86

Il piano degli sviluppatori è quello di distribuire Manjaro Data Donor su tutti i sistemi Manjaro dopo alcuni giorni di test. Sul forum Manjaro Gilg ha spiegato che è possibile installare lo strumento semplicemente come pacchetto, usando il comando “sudo pacman -S mdd”. Si tratta di semplice script Python. Per l’effettivo recupero dei dati, è possibile utilizzare inxi internamente. Gilg ha anche chiesto agli utenti di segnalare qualsiasi tipo di bug. Dai test preliminari effettuati, questo tool sembra funzionare bene su x86. Tuttavia, ARM non è ancora gestito correttamente.

Un servizio systemd invierà i dati automaticamente. Fino ad allora gli utenti devono installare manualmente MDD. Tuttavia, con l’arrivo di distribuzione predefinita, sarà necessario un processo di opt-out se non si desidera partecipare alla raccolta dati. Come riporta infine Giglg a proposito del Manjaro Data Donor: ” Con l’attivazione del servizio systemd, l’invio dei dati hardware tramite MDD sarà opt-out. Infatti, se fosse opt-in, i dati raccolti sarebbero troppo distorti per essere davvero utili. Fatemi sapere cosa ne pensate. So che la telemetria è un argomento delicato, ma abbiamo bisogno almeno di alcuni dati su come Manjaro viene utilizzato in tutto il mondo. Questo ci serve per dimostrare che il progetto ha un futuro e per poterlo pianificare al meglio“.