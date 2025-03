Massima velocità e stabilità: la nuova offerta fibra Iliad con Wi-Fi 7

Iliad continua a innovare nel settore delle telecomunicazioni italiane, introducendo la prima offerta fibra ottica FTTH con iliadbox Wi-Fi 7. Questa soluzione rappresenta un’evoluzione tecnologica importante, capace di offrire agli utenti prestazioni elevate, stabilità e un’ampia compatibilità con i dispositivi di nuova generazione.

Con il Wi-Fi 7, Iliad si posiziona come un operatore all’avanguardia, superando gli standard attuali e garantendo una connessione più veloce, reattiva e ottimizzata per un utilizzo intensivo. Streaming in 4K e 8K, gaming online a bassa latenza, smart working e connettività multi-dispositivo diventano esperienze senza compromessi.

Un’offerta senza vincoli, con un vantaggio per gli utenti mobile

L’offerta iliad si distingue per trasparenza e convenienza. Il canone mensile è di 25,99€, ma chi è già cliente mobile Iliad con una tariffa da 9,99€ o 11,99€/mese può attivare l’offerta Fibra + Mobile e pagare 21,99€/mese, con un risparmio annuo di 48€.

Per chi non è ancora cliente mobile, è possibile attivare una delle offerte Giga 200 o Giga 250 e ottenere lo stesso vantaggio sulla fibra.

Il valore aggiunto del Wi-Fi 7

Con iliadbox Wi-Fi 7, gli utenti possono beneficiare di una connessione più reattiva e stabile, anche in presenza di molteplici dispositivi connessi contemporaneamente. Le principali innovazioni includono:

Maggiore larghezza di banda per connessioni ultra-rapide

per connessioni ultra-rapide Minore latenza , ideale per gaming online e streaming in 4K e 8K

, ideale per gaming online e streaming in 4K e 8K Gestione ottimizzata dei dispositivi connessi , per un Wi-Fi sempre performante

, per un Wi-Fi sempre performante Pulsante ON/OFF e modalità Sleeping per ridurre il consumo energetico

Accessori e servizi aggiuntivi

Inoltre è possibile migliorare ulteriormente la propria esperienza di connessione grazie a:

Iliad Wi-Fi extender , per estendere la copertura della rete domestica (1,99€/mese)

, per estendere la copertura della rete domestica (1,99€/mese) McAfee Multi Access, per una protezione avanzata dei dispositivi connessi (2,99€/mese)

Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.