MasterChef 14 al via: le ultime anticipazioni sulla nuova stagione

Giovedì 12 dicembre inizierà MasterChef 14, la nuova edizione del cookie-show più famoso della televisione italiana. Il programma sarà trasmesso in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, con una nuova puntata ogni giovedì alle ore 21:15.

Per l'occasione, il pass Entertainment di NOW che offre l'intera programmazione di Sky TV è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro.

Le anticipazioni su MasterChef 14

Le anticipazioni su MasterChef Italia 14 confermano in toto la giuria composta dagli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, al loro sesto anno consecutivo insieme. Toccherà quindi ancora a loro organizzare le prove e valutare le creazioni culinarie dei concorrenti, fino ad eleggere il migliore chef amatoriale d’Italia.

Sono diverse le novità previste per la nuova edizione di quest’anno, a partire dalla prima puntata dei Live Cooking: ogni concorrente avrà 40 minuti per preparare il piatto e 5 minuti per concluderlo davanti ai giudici; quando arriverà il momento di presentarsi davanti alla giuria, ogni aspirante chef potrà scegliere se fare “all-in“, chiedendo 5 minuti supplementari (per un totale quindi di 10 minuti); chi sceglie questa opzione sarà però costretto a convincere tutti e tre i giudici per ricevere il grembiule bianco, in caso contrario dovrà abbandonare per sempre il sogno di essere ammesso alla Masterclass.

I concorrenti tenuti in stand-by al termine dei Live Cooking affronteranno il Blind Test, la nuova prova della quattordicesima edizione di MasterChef. In questa prova inedita, ognuno dovrà convincere con il suo piatto il giudice che non aveva convinto nella fase iniziale. Il nome – Blind Test – è stato scelto perché i tre giudici assaggeranno i piatti senza conoscerne l’autore.

