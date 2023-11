MediaTek, ufficiale il nuovo processore Dimensity 9300

Serviva una risposta ed è arrivata: MediaTek non è rimasta a guardare dopo l’arrivo dello Snapdragon 8 Gen 3 ed ha presentato il Dimensity 9300.

Quello che al momento è il chip più potente mai creato dall’azienda, apporta un incremento notevole in termini di potenza di calcolo.

Le specifiche principali del nuovo MediaTek Dimensity 9300

Potenza straordinaria : il nuovo Dimensity 9300 È stato costruito con il processo a 4 nm di terza generazione di TSMC, con ben 4 core Arm Cortex-X4 e 4 core Cortex A-720. I primi arrivano a toccare i 3,25 GHz , mentre i secondi arrivano a 2.0 Ghz . Questo consente di massimizzare nettamente le prestazioni.

: il nuovo Dimensity 9300 È stato costruito con il processo a 4 nm di terza generazione di TSMC, con ben 4 core Arm Cortex-X4 e 4 core Cortex A-720. I primi arrivano a toccare i , mentre i secondi arrivano a . Questo consente di massimizzare nettamente le prestazioni. Velocità di visualizzazione maggiore : il chipset supporta la qualità WQHD fino al refresh rate a 180 Hz e al 4K a 120 Hz. Ciò significa immagini straordinarie, con il supporto al doppio display per i prodotti pieghevoli.

: il chipset supporta la qualità fino al refresh rate a 180 Hz e al a 120 Hz. Ciò significa immagini straordinarie, con il supporto al doppio display per i prodotti pieghevoli. Connettività 5G perfetta : la presenza del modem 5G R16 supporta il 4CC-CA Sub-6GHz l’8CC-CA mmWave con la tecnologia UltraSave 3.0+ di MediaTek. Ciò garantisce prestazioni in termini di connettività migliori e anche un’efficienza energetica maggiore.

: la presenza del modem 5G supporta il 4CC-CA Sub-6GHz l’8CC-CA mmWave con la tecnologia di MediaTek. Ciò garantisce prestazioni in termini di connettività migliori e anche un’efficienza energetica maggiore. Memoria veloce: il Dimensity 9300 supporta la memoria LPDDR5T a 9600Mbps, attualmente la massima velocità disponibile.

Il nuovo processore di MediaTek è inoltre è in grado di combinare al meglio un ISP AI a basso consumo e un HDR sempre attivo in 4K a 60 fps. C’è anche il supporto per la modalità cinematografica in 4K a 30 fps con tracciamento bokeh in tempo reale.

Per chi non aspettava altro che la conferma, l’azienda non ha tardato a dichiarare che il Dimensity 9300 supporterà il nuovo formato Ultra HDR su Android 14. Anche il supporto al Wi-Fi 7 non mancherà, garantendo dunque velocità in grado di raggiungere i 6,5 Gbps.

In termini di grafica, il processore racchiude l’ultima GPU di punta di Arm, ovvero la Immortalis-G720. Le prestazioni aumenteranno del 46% rispetto al chip precedente.

Con ampia probabilità i primi smartphone a sfoggiare il nuovo processore di MediaTek saranno i Vivo X100 ed X100 Pro a partire dal 13 novembre.