Meno di 280€ per Apple Watch SE di 2ª Gen: tuo anche a rate

Accedi alla migliore tecnologia direttamente dal tuo polso. Apple Watch SE di 2ª generazione è stato lanciato sul mercato nella seconda metà del 2023 ed è uno smartwatch preciso, resistente, con una buona autonomia e farcito di tutti quei sensori per monitorare sia l’attività fisica che il benessere.

Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 279 euro, spedizione compresa (ma c’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis). Il modello in sconto è con cassa color mezzanotte da 44mm, connettività GPS e cinturino Sport taglia M/L.

Apple Watch SE di 2ª generazione oggi è ancora più conveniente: risparmia acquistandolo su Amazon

Apple Watch SE di seconda generazione garantisce molte delle stesse funzionalità dei modelli più costosi. Ha un ampio display Retina OLED con una risoluzione di 448 x 368 pixel. È un pannello luminoso e nitido, e offre una buona visibilità anche in condizioni di forte luce solare.

Apple Watch SE (2ª gen.) è realizzato in alluminio, il cinturino è in silicone (in questo caso Sport Mezzanotte) e può essere facilmente sostituito con altri cinturini disponibili in diversi materiali e colori. Lo smartwatch è dotato del processore S6 SiP, che è lo stesso chip utilizzato sul Series 6. Questo “motore” rende l’indossabile made-in-Cupertino fino al 20% più veloce rispetto al modello precedente.

Il device è l’ideale sia per monitorare l’attività fisica che la salute. Ha un cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione, che può monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e il ritmo cardiaco. Può anche rilevare cadute e incidenti, e chiamare automaticamente i soccorsi se necessario.

Fitness e benessere a parte, il dispositivo è utile anche per ricevere notifiche, utilizzare Siri con un semplice comando vocale, utilizzare Apple Pay per i pagamenti contactless e sfruttare le tante applicazioni di terze parti.

Lo smartwatch è compatibile con watchOS 10, un aggiornamento che introduce tantissime novità e che è consigliabile installare subito dopo la prima accensione.