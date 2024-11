Mesa 24.3 aggiunge conformità Vulkan 1.3 per V3DV

Lo stack grafico open source Mesa 24.3 per sistemi operativi basati su Linux è stato ufficialmente rilasciato come terzo importante aggiornamento della serie Mesa 24.x. Tra le novità, il nuovo update introduce la conformità Vulkan 1.3 per il driver grafico V3DV per dispositivi Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 5. Ciò dovrebbe offrire un notevole miglioramento grafico nella distribuzione Raspberry Pi OS al prossimo aggiornamento. Inoltre, il driver V3DV ha ricevuto il supporto per l’estensione Vulkan VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction. Mesa 24.3 migliora anche il driver grafico NVK di Collabora per GPU NVIDIA con supporto per nuove estensioni Vulkan, tra cui VK_EXT_descriptor_buffer, VK_EXT_post_depth_coverage, VK_EXT_legacy_vertex_attributes, VK_KHR_maintenance7, VK_KHR_dynamic_rendering_local_read, VK_NV_compute_shader_derivatives, VK_KHR_compute_shader_derivatives, VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction, VK_KHR_shader_float_controls2, VK_EXT_device_generated_commands, VK_EXT_host_image_copy, VK_EXT_depth_clamp_control, VK_KHR_shader_quad_control, VK_KHR_fragment_shading_rate e VK_EXT_depth_clamp_zero_one. Anche il driver RADV Radeon Vulkan ha ricevuto un miglioramento con Mesa 24.3. È stato infatti implementato il supporto per le estensioni Vulkan VK_KHR_video_maintenance1, VK_KHR_pipeline_binary, VK_KHR_compute_shader_derivatives, VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction, VK_KHR_shader_float_controls2, VK_EXT_device_generated_commands e VK_EXT_depth_clamp_control.

Mesa 24.3 supporta inoltre le estensioni Vulkan VK_KHR_compute_shader_derivatives, VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction e VK_EXT_depth_clamp_control per il driver Intel ANV Vulkan. Inoltre, supporta le estensioni Vulkan VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction e VK_EXT_depth_clamp_control per il driver Intel HASVK Vulkan, e l’estensione Vulkan VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction per i driver Honeykrisp, Turnip e Lavapipe.

Mesa 24.3: gli altri aggiornamenti dello stack grafico

Per quanto riguarda OpenGL, il driver RadeonSI per le GPU AMD Radeon legacy ha ricevuto il supporto per l’estensione GL_KHR_shader_subgroup. Il driver Panfrost di Collabora ha ricevuto il supporto per le estensioni GL_ARB_timer_query e GL_EXT_disjoint_timer_query. Il driver Zink di Collabora ha ricevuto il supporto per le estensioni GL_OVR_multiview e GL_OVR_multiview2. Infine, il driver Etnaviv ha ricevuto il supporto per le estensioni GL_EXT_draw_buffers2, GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_indirect e GL_ARB_framebuffer_no_attachments. Oltre a ciò, Mesa 24.3 apporta correzioni per molti videogiochi. Tra questi vi sono: Black Myth: Wukong, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 6, Total War WARHAMMER II, Call of Duty: Black Ops III, Silent Hill 2 e tanti altri.

Mesa 24.3 arriverà presto nei repository software stabili delle varie distribuzioni GNU/Linux. Gli utenti interessati possono scaricare il tarball sorgente già da adesso dal sito ufficiale del progetto. Si consiglia di aggiornare il proprio box Linux a questa release il prima possibile, in modo da migliorare la propria esperienza di gioco.