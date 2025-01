Mesa 25.0: nuovo codice driver per migliorare RadeonSI con ACO

Il guru dei driver AMD Mesa, Marek Olšák, ha introdotto un nuovo set di 48 patch nel codice di sviluppo di Mesa 25.0. Queste modifiche servono a riorganizzare varie parti del codice dei driver AMD per migliorare il supporto del compilatore ACO all’interno del driver RadeonSI Gallium3D. Il compilatore ACO è stato inizialmente sviluppato per il driver Vulkan RADV, ma si sta rivelando efficace anche per RadeonSI Gallium3D/OpenGL. AMD sta lavorando attivamente per ottimizzarlo ulteriormente. Infatti, RadeonSI ora utilizza ACO come impostazione predefinita per le GPU precedenti all’architettura RDNA, mentre i miglioramenti per le GPU RDNA sono ancora in corso.

Mesa 25.0: feature freeze atteso per le prossime ore

Questa grande ristrutturazione del codice RadeonSI, AC e ACO in Mesa 25.0 è stata unita nelle scorse ore a Mesa Git. Nella richiesta di unione Marek ha spiegato: “Questo è il primo MR di una serie di MR per riscrivere la compilazione NIR delle varianti shader in radeonsi per generare shader meglio ottimizzati. Il primo obiettivo è raccogliere shader_info da varianti shader completamente ottimizzate NIR invece che da input NIR. Ciò per programmare registri e prendere decisioni di modifica dello stato in base a varianti shader ottimizzate invece che a informazioni obsolete da input NIR. Il secondo obiettivo è aggiungere qualcosa come un linker di oggetti di stato della pipeline in radeonsi che collega e ottimizza più shader in modo asincrono. L’obiettivo parallelo è far funzionare meglio ACO con radeonsi“.

L’arrivo di 48 patch e la richiesta di unione recentemente inoltrata segna un grande inizio per il nuovo Mesa 25.0. La nuova versione dello stack grafico dovrebbe essere diramata nelle prossime ore, segnando così un feature freeze. Tuttavia, è bene specificare che ad oggi non è chiaro se altro codice di funzionalità RadeonSI/ACO verrà unito per questa release trimestrale delle funzionalità o se la diramazione slitterà di qualche giorno. La speranza per gli utenti è quella che Mesa 25.0 stabile esca prima della fine di febbraio.