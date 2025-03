Mesa 25.1 sostituirà driver Nouveau con Zink/NVK su GPU NVIDIA

Lo stack grafico Mesa ha recentemente ottenuto un nuovo interessante aggiornamento. Finora, questo era impostato di default su Nouveau come driver grafico open source per le GPU NVIDIA. Tuttavia, ma a partire dalla serie Mesa 25.1, il vecchio driver OpenGL passerà in secondo piano a favore di una combinazione del driver Zink Gallium e del driver grafico Vulkan open source NVK. Entrambi sviluppati da Collabora. Zink è un’implementazione OpenGL scritta su Vulkan. NVK è invece un driver Vulkan per GPU NVIDIA, che supporta Turing (NVIDIA RTX 20XX e GTX 16XX) e successive, Vulkan 1.4 e altre funzionalità. Inoltre, NVK riceverà anche il supporto per le vecchie GPU NVIDIA, come Kepler (serie GeForce 600 e 700).

Mesa 25.1: le altre novità dell’aggiornamento

Faith Ekstrand di Collabora afferma che questo importante cambiamento non dovrebbe avere un grande impatto sugli utenti GPU NVIDIA che installeranno un nuovo sistema nei prossimi mesi, poiché verrà fornito con lo stack grafico Mesa 25.1 di default. Si avrà soltanto un’esperienza leggermente più stabile con prestazioni migliori rispetto all’utilizzo del vecchio driver Nouveau OpenGL. Come affermato Faith Ekstrand in un post del blog: “Zink è maturato molto dal post iniziale del blog nel 2018. È cresciuto per supportare OpenGL 4.6 ed è un’implementazione conforme su più driver hardware. È anche migliorato significativamente in termini di prestazioni e stabilità negli ultimi anni. A questo punto, siamo abbastanza fiduciosi che Zink+NVK rappresenterà un miglioramento rispetto a Nouveau GL su tutta la linea“.

NVK ha fatto molti progressi ultimamente e questa notizia non dovrebbe sorprendere la maggior parte degli utenti Linux che utilizzano GPU NVIDIA, che molto probabilmente utilizzano il driver grafico NVIDIA anziché l’offerta open source predefinita fornita dallo stack grafico Mesa. Tuttavia, questo è un cambiamento gradito. Gli utenti GPU NVIDIA dovrebbero notare un’esperienza desktop leggermente più veloce quando eseguono una distribuzione Linux in modalità live. Lo stesso vale quando si installa il sistema, prima di passare al driver grafico più potente NVIDIA, altamente consigliato per giochi e app 3D.