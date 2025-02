Mesa 25 ufficiale con supporto driver Vulkan 1.4, AMD RDNA4

Mesa 25.0 è stato rilasciato ufficialmente nelle scorse ore. Si tratta della più recente versione trimestrale di questo set di driver open-source per OpenGL, OpenCL, Vulkan e l’accelerazione video, utilizzati sui sistemi Linux da diversi produttori hardware. Mesa 25.0 introduce un supporto utilizzabile per le schede grafiche AMD Radeon RX 90×0 “RDNA4” grazie ai driver RadeonSI Gallium3D (OpenGL) e RADV (Vulkan). Il supporto per RadeonSI è ben sviluppato, dato che è curato direttamente da AMD. Dall’altro lato, il supporto RADV per RDNA4 è gestito dagli sviluppatori di Valve ed è considerato sufficientemente stabile per l’uso iniziale. Un’altra novità importante per RADV in Mesa 25 è l’aggiunta del supporto a Vulkan 1.4, aggiornamento dell’API introdotto a dicembre. Anche gli altri principali driver Vulkan di Mesa hanno ricevuto il supporto a Vulkan 1.4.

Mesa 25.0: le altre novità dell’aggiornamento

Un altro miglioramento per AMD con Mesa 25.0 è l’attivazione predefinita del compilatore ACO per le GPU precedenti all’architettura RDNA nel driver RadeonSI Gallium3D. ACO, alternativa al compilatore AMDGPU LLVM per gli shader, ha ricevuto molte ottimizzazioni nell’ultimo trimestre. Inoltre, è stato introdotto un supporto iniziale per le user-queue AMD in Mesa. Ciò permette l’invio diretto di operazioni alla GPU per ridurre il carico sul driver del kernel. Infine, questa versione ha introdotto i miglioramenti alle prestazioni dei driver grafici. Mesa 25.0 include infatti numerosi miglioramenti per Zink, il livello di compatibilità OpenGL su Vulkan, oltre a nuove estensioni Vulkan supportate dal driver PanVK per le GPU Arm Mali. Inoltre, offre un supporto migliorato per Vulkan sulle GPU Qualcomm Adreno tramite il driver Turnip e varie ottimizzazioni per le GPU Intel Xe2 destinate alle architetture Lunar Lake e Battlemage.

Il driver Intel ANV per Vulkan ora supporta la decodifica video AV1 e altre nuove funzionalità. Anche il driver NVK per le GPU NVIDIA ha ricevuto ulteriori miglioramenti e nuove funzionalità. Mesa 25.0 è un aggiornamento ricco di novità, soprattutto per i driver grafici AMD Radeon e Intel, ma anche per gli altri driver OpenGL e Vulkan presenti in questo vasto progetto. L’annuncio ufficiale del nuovo update è disponibile nella mailing list di Mesa.