Meta fa pulizia: eliminati account scam su Facebook, Instagram e WhatsApp

I social network sono strumenti molto utili per mantenere i contatti con amici, familiari e colleghi. Nonostante ciò, il proliferare di account scam ha reso queste piattaforme alquanto pericolose.

Per contrastare questo fenomeno dilagante, Meta ha di recente annunciato la rimozione di oltre due milioni di profili falsi. Questi, a quanto pare, erano in qualche modo collegati a organizzazioni criminali con basi in stati come Cambogia, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Laos e Myanmar.

Secondo quanto sostenuto dalla compagnia, nella maggior parte di operazioni i cybercriminali utilizzavano una tecnica nota come pig butchering, ovvero “macellazione del maiale“, una frode che si svolge sul medio-lungo periodo. Questa si svolge attraverso piattaforme di messaggistica e mira a spingere le vittime verso l’investimento in fantomatici servizi che si occupano di criptovalute.

Account scam: Meta collabora con forze dell’ordine e altre aziende per contrastare il fenomeno

L’operazione di Meta ha coinvolto anche forze dell’ordine e altre aziende attive nel contesto dell’informatica. La sinergia ha permesso di contrastare quella sorta di “zona grigia” che permette ai cybercriminali di agire in territori e contesti distanti dallo stato di residenza, ottenendo una sorta di parziale immunità.

In un post sul proprio blog ufficiale, Meta ha spiegato come l’azienda si stia impegnando da più anni a identificare e perseguire gli account scam. Le ultime partnership, dunque, rappresentano la punta di diamante di un’iniziativa ben più ampia.

La suddetta tecnica pig butchering ha vissuto un vero e proprio boom nel periodo della pandemia, con una particolare diffusione nel sud-est asiatico, per poi diffondersi in tutto il mondo.

Nonostante il recente intervento di Meta, contesti come Facebook, Instagram e WhatsApp restano potenzialmente a rischio. Per evitare pericoli, gli esperti consigliano di aggiungere l‘autenticazione a due fattori per quanto riguarda l’accesso alle piattaforme e fare grande attenzione quando vi sono richieste di contatto da parte di profili sconosciuti.