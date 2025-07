Un cambio di rilievo scuote il settore dell’Intelligenza Artificiale: Ruoming Pang, uno degli ingegneri più influenti del team Apple Foundation Models (AFM), lascia la compagnia per unirsi alla divisione AI di Meta.

Questo passaggio segna un duro colpo per l’azienda di Cupertino, che vede allontanarsi una figura chiave nello sviluppo dei suoi modelli AI. L’ingegnere, attratto da un’offerta multimilionaria, aveva iniziato la sua avventura in Apple nel 2021, dopo un’esperienza in Alphabet, e guidava un team di circa 100 persone impegnate nel miglioramento dell’assistente vocale Siri e nello sviluppo di tecnologie fondamentali per l’intelligenza artificiale dei dispositivi Apple.

I modelli AI rappresentano una componente cruciale nell’ecosistema tecnologico moderno. Questi sistemi, addestrati su vasta scala per svolgere molteplici compiti, fungono da base per una vasta gamma di applicazioni specifiche. Per un’azienda come Apple, che cerca di competere in un mercato sempre più dominato da giganti come Google e Meta, il lavoro su questi modelli è strategico.

Tuttavia, l’addio di Pang non sembra essere motivato solo da questioni economiche. Secondo fonti interne, sarebbero emerse tensioni tra i team di sviluppo AI e i dirigenti di Apple, con questi ultimi inclini a privilegiare soluzioni di terze parti come quelle offerte da OpenAI e Anthropic. Questo approccio avrebbe creato un ambiente lavorativo meno favorevole per Pang e il suo team, portando alla decisione di lasciare l’azienda.

Pang lascia Apple per Meta: cosa cambia nel mondo dell’AI?

Nel frattempo, Meta non si limita a rafforzare il proprio team con l’ingresso di Pang. L’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha recentemente reclutato altre figure di spicco nel settore, come Yuanzhi Li da OpenAI e Anton Bakhtin, ex ricercatore di Anthropic e uno degli sviluppatori di Claude.

Per Apple, la partenza di Pang arriva in un momento critico. Nonostante gli sforzi per colmare il divario tecnologico con i concorrenti, l’azienda si trova ancora in difficoltà. Recentemente, la compagnia ha annunciato l’apertura dei propri modelli AI agli sviluppatori esterni, ma questa mossa potrebbe non essere sufficiente a recuperare il terreno perso.

Inoltre, il futuro del team AFM, ora sotto la guida di Zhifeng Chen, resta incerto. Craig Federighi e Mike Rockwell, due dei principali dirigenti di Apple, stanno lavorando a una revisione della strategia AI dell’azienda, ma il rischio di un’ulteriore perdita di talenti potrebbe complicare ulteriormente il cammino.