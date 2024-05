Nuovo importante aggiornamento per gli occhiali smart nati dalla collaborazione di due colossi dei rispettivi settori. I Meta Ray-Ban da questo momento possono infatti pubblicare contenuti su Instagram, così non dover utilizzare obbligatoriamente lo smartphone. Tra gli altri aggiornamenti in dirittura d’arrivo ci sono anche il supporto di Amazon Music e dell’app di meditazione Calm.

Pubblicare un contenuto su Instagram con un comando vocale

Dal comunicato stampa rilasciato dal gigante tech di Menlo Park si apprende che basterà un semplice comando vocale per aggiornare la propria pagina Instagram (social di proprietà di Meta, ndr) con foto e storie. Il comando potrebbe essere “Ehi Meta, condividi la mia ultima foto su Instagram“, oppure “Ehi Meta, pubblica una foto su Instagram” per scattare una foto direttamente con gli occhiali smart e condividerla subito con i propri follower.

Alcuni momenti sono fatti per essere condivisi. E ora è ancora più semplice condividere contenuti dagli occhiali smart Meta Ray-Ban senza dover ricorrere allo smartphone.

Questa funzione, viene precisato nel post sul blog, è in fase di rilascio graduale, quindi per alcuni utenti potrebbe essere già disponibile, per altri invece no.

Amazon Music e Calm compatibili con i Meta Ray-Ban

Come già anticipato, tra le novità dell’ultima ora ci sono anche il supporto della piattaforma Amazon Music e della nota app di meditazione Calm.

Per quanto riguarda l’integrazione del servizio musicale appena citato, si traduce nella possibilità di utilizzare il comando vocale “Ehi Meta, riproduci Amazon Music” per dare il via alla riproduzione di una playlist consigliata. Relativamente a Calm, invece, il suo supporto – sempre con comandi vocali – è volto ad offrire esercizi di consapevolezza, meditazione guidata e contenuti per il proprio benessere mentale.

Nel caso di Calm, tutti i nuovi utenti possono ottenere un abbonamento gratuito di tre mesi (per ottenerlo basta seguire le istruzioni visualizzate nell’app Meta View).