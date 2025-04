Meta continua a spingere sull’innovazione introducendo una nuova funzione che facilita il passaggio degli utenti da X a Threads.

La piattaforma di Meta, che ha raggiunto i 320 milioni di utenti attivi mensili a gennaio 2025, sta infatti cercando di permettere agli utenti di ricostruire la rete di creator seguiti su X anche su Threads.

La funzionalità, attualmente in fase beta, consente agli utenti di importare i profili seguiti direttamente su Threads. Aprendo l’app, alcuni utenti visualizzano un pop-up che li invita all’importazione di tali dati, con istruzioni su come scaricare l’elenco dei profili seguiti e trasferirlo sulla nuova piattaforma. Di fatto, si tratta di un assist per chi vuole cambiare social network senza però perdere i contatti accumulati con anni di attività online.

Threads punta a ridurre l’attrito per gli utenti che vogliono migrare da X

Secondo quanto sostenuto da Alec Booker, portavoce di Meta, il sistema non importa automaticamente tutti i contatti seguiti su X, ma si concentra sui creator più popolari. I criteri di selezione per questa classificazione non sono ancora stati specificati, anche se è possibile che si basino sulla popolarità degli stessi.

La funzione è stata individuata per la prima volta dalla ricercatrice Jane Manchun Wong, ex dipendente di Meta, e potrebbe rappresentare una mossa strategica significativa nel contesto della crescita di Threads. Il social è in grande crescita e, negli ultimi mesi, si è imposta come uno dei principali concorrenti di X.

Meta sta utilizzando Threads come una piattaforma per attrarre utenti insoddisfatti dal social di Elon Musk e, in questo contesto, la possibilità di esportare e importare una lista di creator non fa altro che limitare il possibile attrito durante il “trasloco”. Detto ciò, la piattaforma Meta deve anche guardarsi le spalle: Bluesky sembra infatti voler a tutti i costi vestire i panni del terzo in comodo.