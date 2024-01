Meteo nella schermata di login di Windows 10: ecco come averlo

Sebbene il ritiro di Windows 10 sia fissato per metà ottobre 2025 e Microsoft non abbia manifestato alcuna intenzione di volerne prolungare ulteriormente il supporto, ogni tanto il colosso di Redmond provvede comunque ad aggiungere nuove funzionalità al sistema operativo. L’aggiunta dell’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale Copilot per Windows 10 è un esempio.

Il sistema operativo ad oggi più utilizzato al mondo si arricchisce di un’altra funzionalità: il widget meteo nella schermata di blocco. Microsoft ha aggiunto il widget meteo in Windows 11 proprio di recente e adesso arriva la notizia che gli utenti di Windows 10 possono beneficiare della medesima novità.

Attivando il widget, ogni volta che si avvia il sistema e Windows 10 presenta la schermata di login (oppure premendo semplicemente Windows+L ), compare un piccolo riquadro che mostra lo stato del cielo e la temperatura rilevata nell’area geografica in cui ci si trova. Cliccando su un apposito link, è possibile accedere anche alle previsioni del tempo.

Come attivare il widget meteo in Windows 10

Per poter abilitare il widget meteo in Windows 10, è innanzi tutto indispensabile scaricare e installare l’aggiornamento opzionale di gennaio 2024 KB5034203. A questo punto, è necessario scaricare l’utilità open source ViVeTool ed estrarre il contenuto dell’archivio (ad esempio nella cartella c:\vivetool ).

Si deve quindi digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 10, scegliere la voce Esegui come amministratore dal menu Start quindi digitare quanto segue:

c:\vivetool\vivetool /enable /id:48129505,48158013

Una volta riavviato il computer, è necessario digitare Schermata di blocco nella casella di ricerca del menu Start, seleziona Impostazioni Schermata di blocco quindi impostare Meteo come applicazione autorizzata a visualizzare informazioni nella schermata di login di Windows 10.

Cos’è ViVeTool e come annullare le modifiche

ViVeTool è uno strumento software, del quale abbiamo spesso parlato, che consente sbloccare e attivare alcune funzionalità nascoste di Windows. Di solito si tratta di caratteristiche già presenti “dietro le quinte” a livello di sistema operativo ma che Microsoft non ha ancora ufficialmente lanciato e presentato agli utenti.

Talvolta si tratta di funzioni rimosse dalle edizioni più economiche di Windows (come la Home): usando ViVeTool e specificando gli identificativi univoci delle funzionalità che s’intendono attivare, è possibile abilitarle senza passare a un’edizione superiore, come Pro o Enterprise.