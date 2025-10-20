Metti al sicuro i tuoi file con TotalAV: il suo cloud costa 19€ invece di 99€

Vuoi ottenere uno spazio cloud con antivirus e adblock incluso in sconto di 80€? TotalAV propone questo insieme a molto altro.
Edoardo Damato
Pubblicato il 20 ott 2025
Metti al sicuro i tuoi file con TotalAV: il suo cloud costa 19€ invece di 99€

Di servizi cloud poco sicuri putroppo è pieno il web. Si pensa che affidarsi ad uno strumento di questo tipo significhi automaticamente mettere al sicuro i propri file, ma non è così. Bisogna necessariamente scegliere tool certificati, sicuri, che sappiano offrire una protezione impeccabile.

TotalAV, con il suo servizio Total Cloud, fa esattamente questo: mettere a disposizione una difesa eccezionale per i tuoi file archiviati, sia documenti di lavoro che foto e video. Inoltre, protegge anche da eventuali attacchi ransomware. Il tutto ora in sconto di 80€: 19€ per un anno invece di 99€.

TotalAV propone una soluzione cloud multipiattaforma in sconto di 80€

Cosa puoi fare con Total Drive di TotalAV? Innanzitutto archiviare i file in uno spazio sicuro. Poi, effettuare il backup, sincronizzarli e condividerli usufruendo di una protezione ai massimi livelli. Inoltre, è possibile beneficiare della sincronizzazione automatica attiva 24 ore su ore 24. Così puoi accedere ai tuoi file ovunque e su qualsiasi dispositivo.

TotalAV mette a disposizione anche un’opzione per revocare l’accesso ai file in un semplice clic. Funzione niente male se si vuole evitare che qualcuno con cui hai condiviso i file possa continuare ad accedervi nel caso di ripensamenti.

E non è finita qui, perché il piano Total Drive include anche l’antivirus di TotalAV per proteggersi in tempo reale dalle principali minacce informatiche e un adblock per eliminare gli annunci e banner fastidiosi. Ed è un tool multipiattaforma, compatibile con i PC Windows, Mac, device Android, iPhone e iPad.

Ripetiamo l’offerta: la promozione in corso sul sito di TotalAV permette di sfruttare uno sconto di 80€: 19€ per il primo anno invece di 99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

