Microsoft 365: utilizzo della Commissione europea viola leggi su protezione dati

Un’indagine da parte dell’Ispettorato europeo per la protezione dei dati (GEPD), presentata al pubblico lo scorso 8 marzo, ha fatto luce su alcune violazioni da parte della Commissione europea per quanto riguarda l’utilizzo di Microsoft 365 e la relativa protezione dei dati.

Come sottolineato dal GEPD, di fatto, si sarebbe infranto il “Regolamento UE sulla protezione dei dati personali“. Le anomalie, a quanto pare, riguardano l’operato della CE per quanto riguarda il trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE e dello Spazio economico europeo (SEE).

In its investigation, the #EDPS @W_Wiewiorowski has found that the @EU_Commission has infringed several key data protection rules when using Microsoft 365. In its decision, the EDPS imposes corrective measures on the Commission. Read Press Release:https://t.co/XsMDnsfSGk pic.twitter.com/shvufa3KUx

— EDPS (@EU_EDPS) March 11, 2024