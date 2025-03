Microsoft a lavoro per rivoluzionare la Game Bar di Windows

Microsoft ha annunciato diversi aggiornamenti questo mese per quanto riguarda Xbox e il comparto gaming, andando ad aggiornare in modo significativo anche la Game Bar su PC.

La Game Bar permette agli utenti Windows di avviare velocemente giochi, controllare l’audio degli stessi e monitorare attentamente le prestazioni della macchina. Grazie al lavoro di Microsoft, l’interfaccia di questo strumento è stata modificata, più snella e moderna rispetto al passao.

I widget, come la Home Bar e il Performance Resource Widget, sono stati ridisegnati per risultare più leggeri, con meno linee e colori, abbandonando l’estetica affollata che a molti utenti ricordava gli strumenti di Adobe Photoshop.

Non solo: secondo Microsoft, la rivisitazione grafica non è ancora conclusa. Di fatto, con successivi aggiornamenti, l’aspetto della Game Bar potrebbe cambiare ulteriormente.

Game Bar di Windows: nuova interfaccia e non solo

Gli aggiornamenti non riguardano solo l’estetica dell’interfaccia. Microsoft ha infatti introdotto una nuova funzione per il cloud gaming.

Questa dovrebbe permettere di passare da un gioco all’altro senza dover accedere alla schermata iniziale. La funzionalità in questione, per il momento, è disponibile con un numero contenuto di titoli (come quelli della serie di Assassin’s Creed) anche se presto includerà anche altri giochi.

Un’altra novità riguarda l’ampliamento della funzione Stream Your Own Game, che permette lo streaming di titoli posseduti su altri dispositivi, senza bisogno di scaricarli.

Infine, Microsoft è intervenuta su diversi giochi free-to-play, con gli iscritti Game Pass Ultimate e PC Game Pass che ora possono sbloccare contenuti aggiuntivi (personaggi, cosmetici e valuta di gioco) da titoli come Heroes of the Storm, Naraka: Bladepoint e The Finals, ai quali si aggiungeranno presto anche Call of Duty: Warzone e Enlisted.