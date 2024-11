Microsoft ammette: aggiornamento Windows crea problemi con giochi Ubisoft

Nel corso del weekend appena passato, attraverso comunicazione ufficiale, Microsoft ha ammesso che l’ultimo aggiornamento di Windows 11 (ovvero 24H2) causa problemi con alcuni videogiochi di Ubisoft.

Nello specifico, la compagnia di Redmond ha specificato come l’update vada a causare l’arresto anomalo di alcuni titoli, sostenendo come sia a lavoro con la software house per trovare una soluzione il prima possibile. Per evitare ulteriori problemi, Microsoft ha deciso di sospendere il rilascio dell’aggiornamento per i dispositivi che presentano i videogiochi coinvolti nei bug rilevati, sostenendo come “Per preservare la tua esperienza di aggiornamento di Windows, abbiamo applicato un blocco di compatibilità sui dispositivi con questi giochi installati“.

Stiamo parlando di titoli tra le produzioni più popolari di Ubisoft come:

Assassin’s Creed Valhalla ;

; Assassin’s Creed Odyssey ;

; Star Wars Outlaws ;

; Avatar: Frontiers of Pandora.

Windows 11 va in conflitto con i videogiochi di Ubisoft: le due compagnie a lavoro per trovare una soluzione

Come segnalato dai videogiocatori e poi spiegato da Microsoft, l’aggiornamento combinato con i suddetti titoli potrebbe causare la mancata risposta del software o la visualizzazione di una schermata nera.

L’azienda ha poi consigliato fortemente ai propri utenti in ossesso dei giochi di non tentare di aggiornare il sistema operativo alla versione 24H2, almeno fino al momento in cui tutti questi problemi saranno risolti in via definitiva. Tutto ciò dovrebbe avvenire con una ulteriore patch, probabilmente disponibile al download già nel corso dei prossimi giorni.

Non è di certo la prima volta che Windows 11 presenta problemi di una certa entità. Per esempio, giusto lo scorso mese di settembre, il sistema operativo ha presentato un bug che causava il crash di Esplora risorse. Anche in quel caso, come da prassi, un successivo aggiornamento di Microsoft ha ripristinato il corretto funzionamento di Windows.