Addio Autofill in Microsoft Authenticator: da giugno 2025 le password si salvano così

La transizione verso un mondo digitale senza password compie un ulteriore passo avanti con l’annuncio di Microsoft riguardante l’eliminazione della funzionalità Autofill dall’app Microsoft Authenticator. Questo cambiamento, che segna una svolta significativa nella strategia della gestione delle password, si concluderà entro agosto 2025, lasciando agli utenti il compito di trovare alternative adeguate per memorizzare e gestire le proprie credenziali.

Microsoft Authenticator: un addio in tre fasi

Il processo di eliminazione sarà suddiviso in tre fasi principali. A partire da giugno 2025, non sarà più possibile salvare nuove credenziali all’interno dell’app. Nel mese successivo, la funzione Autofill smetterà completamente di funzionare, impedendo l’accesso ai dati già memorizzati.

Infine, entro agosto 2025, tutti i dati salvati verranno definitivamente eliminati senza possibilità di recupero. Questo approccio graduale è stato progettato per dare agli utenti il tempo necessario per adattarsi e trasferire i propri dati su altre piattaforme.

Addio Autofill: Microsoft spinge Edge

Per facilitare la transizione, Microsoft invita gli utenti a sfruttare le funzionalità di Microsoft Edge. Il browser integra un gestore di password avanzato, arricchito da strumenti come il monitoraggio delle credenziali, la protezione SmartScreen e un’interfaccia supportata dall’intelligenza artificiale.

Le informazioni degli utenti, inclusi i dati salvati, resteranno accessibili tramite l’account Microsoft personale, garantendo continuità e sicurezza.

Un futuro senza password con Passkey

Nonostante l’abbandono della funzione Autofill, Microsoft ribadisce il suo impegno verso un’autenticazione moderna e sicura, continuando a supportare le Passkey. Questa tecnologia rappresenta un’alternativa più sicura e user-friendly alle password tradizionali. Gli utenti che desiderano mantenere l’accesso alle proprie Passkey dovranno configurare l’app Microsoft Authenticator come fornitore di autenticazione.

Per evitare la perdita di dati importanti, Microsoft consiglia di trasferire tutte le password e le informazioni di pagamento generate automaticamente in un archivio personale prima di luglio 2025. Dopo questa data, i dati saranno eliminati in modo permanente, rendendo impossibile il recupero.

Microsot punta a un ecosistema integrato

Questa decisione si inserisce in una strategia più ampia di Microsoft volta a razionalizzare i propri servizi di sicurezza digitale. L’obiettivo è costruire un ecosistema integrato che favorisca l’adozione di metodi di autenticazione più moderni e sicuri.

Tuttavia, resta da vedere come gli utenti reagiranno a questi cambiamenti: se accoglieranno positivamente le novità proposte o opteranno per soluzioni alternative di gestione delle password.