Microsoft cambia le certificazioni: niente esame, conta ciò che sai fare davvero

Le certificazioni professionali rappresentano da tempo uno strumento per dimostrare le proprie conoscenze nel settore tecnologico, ma non sempre riescono a raccontare ciò che una persona sa fare concretamente durante il lavoro.

Microsoft sembra voler affrontare proprio questo limite, introducendo un nuovo sistema di riconoscimento delle competenze basato sull’esperienza effettiva. La novità si chiama Pro Badge e punta a valorizzare le capacità dimostrate attraverso l’utilizzo quotidiano dei propri strumenti.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che prepararsi a un esame e saper gestire attività professionali reali sono esperienze differenti. L’obiettivo è quindi affiancare alle qualifiche tradizionali un indicatore più dinamico, capace di offrire a recruiter e professionisti una rappresentazione concreta delle abilità maturate.

Come funzionano i nuovi badge di Microsoft

La prima credenziale riguarda GitHub Copilot e viene assegnata attraverso un sistema di valutazione automatizzato. Per accedere alla procedura, gli interessati devono visitare learn.github.com ed effettuare l’accesso con il proprio account GitHub.

Il meccanismo, definito da Microsoft come motore di competenza, analizza i segnali generati dall’utilizzo del prodotto e li confronta con criteri prestabiliti. Non viene quindi richiesto di sostenere una prova separata né di acquistare materiale didattico per ottenere il riconoscimento.

La valutazione considera diversi aspetti dell’attività degli sviluppatori, tra cui la familiarità con gli strumenti disponibili, la gestione dei modelli, la configurazione degli agenti e la personalizzazione delle funzionalità. Particolare attenzione viene riservata alla capacità di applicare queste conoscenze durante lo sviluppo di progetti, utilizzando funzioni web e ambienti di sviluppo integrati. Non basta dunque conoscere le caratteristiche dello strumento: occorre dimostrare di saperle sfruttare in situazioni operative.

Microsoft ha inoltre previsto un collegamento con LinkedIn, piattaforma appartenente allo stesso gruppo, per consentire agli utenti di mostrare il riconoscimento ottenuto direttamente sul proprio profilo professionale. Questa integrazione rende la credenziale facilmente consultabile da aziende e responsabili delle selezioni, trasformando l’attività tecnica in un elemento spendibile nella ricerca di nuove opportunità lavorative.

Certificazioni tradizionali e competenze: cosa cambia

Il nuovo approccio non comporta l’abbandono delle qualifiche professionali esistenti. Microsoft chiarisce che i Pro Badge devono affiancare le certificazioni e le credenziali Applied Skills, offrendo una prospettiva complementare. Le prime attestano la preparazione rispetto a un ruolo o a un ambito specialistico, mentre i nuovi riconoscimenti documentano il modo in cui le capacità vengono applicate nell’utilizzo dei prodotti.

Rimane tuttavia una questione importante: quanto può essere rappresentativo un sistema che valuta le persone attraverso i dati generati da una piattaforma? L’attività registrata non coincide necessariamente con l’intera esperienza professionale di uno sviluppatore. Inoltre, chi lavora con strumenti differenti potrebbe non avere un profilo di utilizzo sufficiente per ottenere un riconoscimento, pur possedendo competenze trasferibili.

La proposta apre quindi una riflessione sul significato stesso delle qualifiche digitali. Per le imprese, disporre di indicatori più vicini alla pratica può contribuire a rendere la selezione meno dipendente dai titoli accumulati. Per i lavoratori, invece, diventa importante capire quali evidenze raccontino davvero il proprio valore professionale. Il riconoscimento delle capacità non dovrebbe trasformarsi in una semplice competizione tra utenti, ma favorire una valutazione più completa delle persone e del contributo che possono offrire.

Un ulteriore elemento da osservare sarà la trasparenza dei criteri di valutazione. Perché questi strumenti possano acquisire credibilità anche al di fuori dell’ecosistema Microsoft, sarà fondamentale rendere comprensibili i parametri utilizzati e chiarire quali dati concorrono alla formazione del giudizio. La fiducia degli utenti dipenderà anche dalla possibilità di conoscere e controllare il processo che porta all’assegnazione del riconoscimento.

La direzione intrapresa suggerisce un’evoluzione del mercato del lavoro tecnologico: il valore di un professionista potrebbe essere raccontato sempre più attraverso risultati osservabili, anziché soltanto mediante qualifiche formali.