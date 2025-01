Microsoft conferma bug audio su diverse versioni di Windows

La conferma arriva direttamente da Microsoft: un bug sta affliggendo gli utenti Windows su alcune versioni del sistema operativo.

Nonostante l’errore verrà risolto nel breve periodo, attraverso un’apposita patch, al momento gli utenti possono intervenire manualmente per eliminare il problema.

A quanto pare, il bug interessa i sistemi audio delle installazioni di Windows 10 e Windows 11 che hanno installato l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2025. Di fatto, alcune macchina, con il recente errore hanno smesso di emettere suoni. Secondo i primi dati il malfunzionamento potrebbe essere collegato all’utilizzo di un sistema DAC audio (convertitore digitale-analogico) collegato al computer tramite connessione USB.

Bug audio per Windows 10 e 11: ecco una soluzione in attesa della patch

Il fenomeno è stato individuato per la prima volta dagli esperti del sito Windows Lastest, con le prime segnalazioni arrivate all’inizio del mese riguardo le versioni 24H2, 23H2 e 22H2 di Windows 11 e seguentemente anche nel contesto di Windows 10.

Microsoft ha già confermato di essere a lavoro su una patch correttiva, mentre sul suddetto sito è apparsa già una possibile soluzione temporanea. Questa prevede di collegare il componente audio in modo diretto al computer, evitando l’utilizzo del DAC, se possibile.

Questo bug appare alquanto singolare, visto che come sottolineato dal sito TechRadar si tratta di un aggiornamento di routine, che non dovrebbe influenzare la gestione dell’audio da parte del sistema operativo. Visto che Windows 10 non otterrà ulteriori aggiornamenti a partire dal prossimo mese di ottobre, la speranza per gli utenti che si affidano a questo sistema operativo è che Microsoft corregga il prima possibile questo problema.

Per Windows 11, questo ultimo mese non è stato dei migliori, visto anche il fastidioso bug che andava a creare un loop infinito di aggiornamenti.