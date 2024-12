Strano bug di Windows 11 blocca aggiornamenti di sicurezza per alcuni utenti

L’avviso arriva direttamente da Microsoft: alcuni utenti potrebbero avere a che fare con un problema che riguarda l’installazione della versione 24H2 di Windows 11. A quanto pare, in alcuni casi il sistema operativo può bloccare gli aggiornamenti di sicurezza a causa di un bug.

Stando a quanto riferito da The Verge, l’errore si verifica utilizzando supporti di installazione USB o CD creati con gli update di sicurezza rilasciati tra l’8 ottobre e il 12 novembre 2024. Quando si ricreano queste condizioni, il dispositivo sembra rifiutare ulteriori patch correttive successive.

Secondo quanto sostenuto da Microsoft, il problema non influisce in alcun modo su sistemi che hanno ottenuto aggiornamenti tramite Windows Update. Di fatto, il fenomeno sembra essere legato esclusivamente a installazioni manuali.

Aggiornamenti di sicurezza bloccati: la comunicazione ufficiale da parte di Microsoft

Per mitigare questo problema, Microsoft consiglia agli utenti di evitare l’uso dei supporti di installazione realizzati con i suddetti aggiornamenti, optando invece per quelli rilasciati il 10 dicembre. Questo semplice accorgimento andrebbe a evitare qualunque tipo di malfunzionamento.

In ogni caso la compagnia sta lavorando per trovare una soluzione all’inconveniente, sottolineando quanto sia importante mantenere Windows 11 aggiornato per contrastare qualunque tipo di minaccia informatica.

Per Windows 11 24H2 questo non è l’unico disguido con cui fare i conti. Come segnalato dal sito Bleeping Computer, la versione del sistema operativo ha presentato diverse problematiche, come il malfunzionamento di alcuni dispositivi audio nonché con l’avvio di Outlook. Non solo: a quanto pare Windows 11 va in conflitto con alcuni giochi di Ubisoft, con Microsoft e la software house che stanno gradualmente proponendo soluzioni per ogni singolo titolo coinvolto.

Anche la versione 22H2 aveva causato alcuni disagi all’utenza nel corso dell’autunno passato che causavano il riavvio continuo del sistema operativo e altre situazioni poco piacevoli.