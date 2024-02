Microsoft "copia" la funzione Circle to Search sul suo browser Edge?

Circle of Search, una nuova funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale attualmente disponibile su smartphone Pixel 8 e Galaxy S24 potrebbe presto essere “copiata” da Microsoft e riproposta sul suo browser Edge.

La funzione in questione permette, disegnando un cerchio intorno a un contenuto che appare su display smartphone, di effettuare una ricerca rapida su Google. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Windows Report, la nuova feature dovrebbe chiamarsi Circle To Copilot, proponendo un’esperienza utente molto simile all’originale Circle of Search.

Di fatto, cerchiando con il cursore un’immagine su schermo, sarà possibile chiedere maggiori informazioni sul contenuto all’Intelligenza Artificiale attraverso input testuale, sfruttando proprio le enormi potenzialità di Copilot. Dopo alcuni secondi dal comando, l’assistente genererà una risposta adeguata.

Microsoft “copia” Circle to Search e ripropone una versione per Edge: ecco cosa si sa a riguardo

Secondo quanto emerso, Circle To Copilot sarà testata attraverso Microsoft Edge Canary, la build sperimentale del browser. Al momento, anche per molti utenti che hanno accesso al progetto Canary questa funzione specifica non è ancora attiva.

Anche se l’introduzione di questo “clone” di Circle of Search appare non lontana nel tempo, come è facile intuire Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni in merito a una potenziale finestra temporale.

La sua natura ancora embrionale, tra l’altro, lascia aperto il discorso per quanto riguarda diversi quesiti: si tratta di una funzione attivabile manualmente su Copilot? Oppure funzionerà come Ask Copilot, ovvero evidenziando un contenuto e facendo clic con il pulsante destro del mouse?

D’altronde l’ambiente desktop è ben diverso dagli smartphone Android e, dunque, questa funzione necessiterà di un piccolo adattamento per risultare effettivamente funzionale. In realtà non è ancora neanche dato sapere se Circle To Copilot sarà disponibile solo per Edge in versione desktop o anche per l’app Android.