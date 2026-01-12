Microsoft Copilot diventa opzionale su Windows 11: gli amministratori possono finalmente rimuovere l’app AI

Microsoft ha introdotto una novità significativa per gli amministratori di sistema su Windows 11 Pro, Enterprise ed Education: la possibilità di disinstallare l’app Copilot dai dispositivi gestiti. La funzione, attualmente disponibile per gli iscritti al programma Windows Insider (build 26220.7535, KB5072046) dei canali Dev e Beta, permette di implementare la policy RemoveMicrosoftCopilotApp , che consente la rimozione dell’app preinstallata Copilot.

Condizioni rigorose per la rimozione di Microsoft Copilot da Windows 11

La rimozione di Copilot, tuttavia, non è automatica su tutti i dispositivi: è necessario che il sistema soddisfi condizioni precise. Il sistema deve avere sia Microsoft 365 Copilot sia Microsoft Copilot installati; l’app Copilot non deve essere stata installata manualmente dall’utente; l’app non deve essere stata avviata negli ultimi 28 giorni. In sostanza, l’amministratore può rimuovere la versione gratuita preinstallata su Windows 11, ma la versione a pagamento inclusa in Microsoft 365 rimane intatta.

La condizione del mancato utilizzo negli ultimi 28 giorni potrebbe rivelarsi complessa per molti utenti, dato che Microsoft Copilot è impostata per avviarsi automaticamente al login. Anche disattivando l’avvio automatico e rimuovendo l’app dai programmi caricati all’ingresso in Windows 11, è facile riattivarla accidentalmente attraverso le scorciatoie da tastiera, come Windows + C , ALT + Barra spaziatrice o il tasto dedicato a Copilot.

Gli amministratori interessati a rimuovere l’app possono farlo tramite l’Editor Criteri di gruppo, navigando in Configurazione utente, Modelli amministrativi, Windows AI, Rimozione Microsoft Copilot App. Se successivamente un utente desiderasse esplorare le funzionalità AI di Copilot, è possibile reinstallare l’app senza interventi aggiuntivi da parte dell’amministratore.

Nonostante la crescente attenzione verso l’intelligenza artificiale, i dati e le osservazioni di aziende come Intel e Dell mostrano che il mercato consumer non ha espresso un bisogno pressante di PC “AI-first”.

Disattivazione delle funzionalità AI in Windows 11 sempre possibile in modalità manuale

Purtroppo, Microsoft ha posto delle condizioni piuttosto severe che limitano l’efficacia della policy destinata a professionisti e imprese interessati a rimuovere Copilot dalle installazioni di Windows 11.

La completa rimozione delle funzionalità AI dal più recente sistema operativo Microsoft si sta progressivamente rilevando cosa sempre più complessa. I tecnici di Redmond hanno legato in maniera sempre più salda Copilot e le altre novità AI con Windows 11.

A raccogliere tutte le policy che permettono di eliminare Copilot e liberare il sistema dalle le funzionalità AI, ci ha pensato uno sviluppatore indipendente che ha creato uno script PowerShell dedicato. La semplice interfaccia grafica permette di scegliere quali caratteristiche eliminare o ripristinare: basta agire su una casella di spunta. Prima di procedere, un backup del sistema o almeno la creazione di un punto di ripristino è d’obbligo.