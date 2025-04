L'AI di Microsoft ora può usare il computer al posto nostro

Microsoft introduce una nuova rivoluzione nell’ambito dell’automazione aziendale con la funzionalità Computer Use per Copilot Studio, progettata per ridefinire il modo in cui le organizzazioni interagiscono con siti web e applicazioni desktop. Questa innovazione consente agli agenti di intelligenza artificiale di operare direttamente sulle interfacce grafiche dei siti web, eliminando la necessità di API dedicate e garantendo una maggiore flessibilità operativa.

Grazie a questa tecnologia, gli assistenti virtuali possono svolgere azioni complesse come cliccare pulsanti, navigare menu e compilare moduli, replicando con precisione le attività di un operatore umano ma con un livello di efficienza superiore. Questo rappresenta un passo significativo verso un’automazione più avanzata e accessibile.

Automazione intelligente per processi complessi

La funzionalità Computer Use segna un progresso importante nell’ambito dell’RPA (Robotic Process Automation), spingendosi oltre i limiti tradizionali di questa tecnologia. Oltre a gestire operazioni ripetitive, la soluzione è in grado di adattarsi dinamicamente ai cambiamenti delle interfacce grafiche, assicurando una continuità operativa anche in contesti variabili.

Un elemento chiave che distingue l’approccio di Microsoft è la sicurezza: tutti i dati elaborati rimangono all’interno del perimetro protetto del Microsoft Cloud. Questo garantisce che le informazioni non vengano utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, offrendo alle organizzazioni un livello di protezione avanzato e una maggiore tranquillità nell’implementazione della soluzione.

Scenari applicativi concreti

Le potenzialità di Computer Use si manifestano in una vasta gamma di applicazioni pratiche, che includono:

Gestione automatizzata dei dati : trasferimento di informazioni tra sistemi diversi senza intervento manuale, migliorando l’efficienza e riducendo gli errori.

: trasferimento di informazioni tra sistemi diversi senza intervento manuale, migliorando l’efficienza e riducendo gli errori. Intelligence competitiva : raccolta e analisi automatica di dati di mercato per decisioni strategiche più rapide e informate.

: raccolta e analisi automatica di dati di mercato per decisioni strategiche più rapide e informate. Ottimizzazione finanziaria: elaborazione automatica delle fatture, con una riduzione significativa degli errori e un’accelerazione dei cicli contabili.

RPA di nuova generazione

Con Computer Use, il concetto tradizionale di RPA viene completamente ridefinito. La capacità di comprendere e interagire con interfacce complesse, combinata con la possibilità di programmare le azioni utilizzando il linguaggio naturale, rende questa tecnologia accessibile anche a utenti privi di competenze tecniche avanzate.

La piattaforma garantisce una completa trasparenza operativa, consentendo agli utenti di monitorare in tempo reale il processo decisionale degli agenti virtuali. Questo approccio semplifica l’adozione di soluzioni avanzate, rendendole applicabili a organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore.