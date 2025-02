Microsoft Copilot Voice supporta 40 nuove lingue

Microsoft Copilot Voice ha appena fatto un enorme salto di qualità, aggiungendo il supporto a ben 40 nuove lingue e migliorando le risposte in tempo reale, rendendo le stesse più naturali.

Questo strumento, lanciato dalla compagnia di Redmond lo scorso ottobre, è una sorta di upgrade rispetto ai classici sistemi di assistenti vocali. Copilot Voice permette all’utente di interrompere la conversazione ed è capace di regolare il proprio tono in base al contesto emotivo in cui opera. Altro punto di forza dello strumento, tutt’altro che secondario, è la sua natura gratuita.

Uno dei principali limiti, almeno finora, era proprio la scarsa adattabilità di Copilot Voice al di fuori del contesto anglofono. Un limite che, a quanto pare, è stato brillantemente superato.

Microsoft Copilot Voice: con l’ultimo aggiornamento stop a lunghe attese per ottenere una risposta

Un altro miglioramento tutt’altro che secondario riguarda il recupero delle informazioni in tempo reale. Gli assistenti vocali hanno sempre avuto un leggero ritardo nell’estrazione delle informazioni dal Web, spesso obbligando gli utenti a lunghe attese per ottenere risposta.

Con l’ultimo aggiornamento, Copilot Voice è ora molto più veloce e reattivo nel rispondere alle domande, rendendo molto più fluida e naturale la conversazione. In poche parole, niente più pause imbarazzanti in attesa di una semplice risposta.

Il lavoro di Microsoft sul suo assistente vocale dimostra come creda fortemente in questo progetto, cosa tutt’altro che scontata dopo il “pensionamento” di Cortana. D’altro canto, non va sottovalutata la concorrenza, tutt’altro che sprovveduta: OpenAI può vantare Advanced Voice Mode per ChatGPT e anche Gemini Live di Google offre la sua interfaccia vocale.

L’azienda, in modo più generico, sta concentrando risorse e tempo per integrare sempre più Copilot nel proprio ecosistema, come testimoniato dai recenti aggiornamenti di Paint.