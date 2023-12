Microsoft Edge: funzionalità Copilot arrivano anche su mobile

Quest’anno Microsoft ha aggiunto Copilot, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, a molti dei propri servizi. Tuttavia, mentre la versione desktop di Microsoft Edge presenta una versione completa di Copilot, gli utenti su Android e iOS hanno dovuto accontentarsi di alcune funzionalità mancanti. Ora, Microsoft ha deciso di colmare il divario tra Microsoft Edge web e mobile con un grande aggiornamento a vantaggio degli utenti Android e iOS. Come notato da Windows Latest, Microsoft Edge sui dispositivi mobili supporta un’esperienza completa di Copilot. L’aggiornamento non include funzionalità diverse rispetto a quelle che si trovano in altre versioni dell’assistente AI, ma aggiorna il browser mobile con la sua controparte desktop.

Microsoft Edge: le novità di Copilot per Android e iOS

Innanzitutto, Copilot su Edge per dispositivi mobili disporrà adesso del supporto ai plug-in. Se si accede a Copilot da browser, si può notare una selezione di plugin tra cui scegliere, dai ricettari ai generatori di brani. La selezione di plugin disponibili è arrivata anche ai dispositivi mobili, così non gli utenti potranno sfruttare tutte le funzionalità anche se sei in movimento. Se si sta guardando un video YouTube, è possibile aprire Copilot e chiedere all’assistente di riassumere il video in riproduzione. Proprio come su Microsoft Edge per browser web, l’assistente può eseguire questa operazione solo se il video presenta una trascrizione o sottotitoli. Ciò significa che probabilmente non funzionerà su tutti i video. Oltre a ciò, ora gli utenti possono chiedere a Copilot di riassumere un file PDF se lo si apre tramite Microsoft Edge.

Bisogna tuttavia notare che alcuni dispositivi potrebbero mostrare più funzionalità Copilot rispetto ad altri. Se la versione del browser Edge utilizzata non sembra avere le nuove funzionalità, bisogna accedere alla pagina “Edge://flags” nel browser e controllare che i flag Experimental per le voci Copilot siano attivi.