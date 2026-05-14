Microsoft Edge trasforma le schede web con Copilot AI

Microsoft sta sperimentando una nuova funzione per Edge chiamata Copilot AI Tabs.

L’idea è trasformare il browser in un assistente capace di comprendere il contenuto delle schede aperte, analizzarle in tempo reale e aiutare l’utente a organizzare informazioni, confrontare dati o riassumere pagine web senza dover cambiare applicazione.

La funzione è emersa nelle build sperimentali di Edge Canary e rappresenta un ulteriore passo nella strategia Microsoft basata sull’integrazione pervasiva di Copilot all’interno di Windows e dei suoi servizi principali. Il concetto va oltre il classico chatbot laterale già presente in Edge: il sistema punta a comprendere il rapporto tra più schede aperte contemporaneamente, identificando argomenti comuni e offrendo suggerimenti contestuali.

Come funzionano le AI Tabs e cosa cambia nella navigazione

Secondo quanto emerso dalle versioni di test, il sistema utilizza Copilot per analizzare il contenuto delle schede aperte e generare azioni automatiche basate sul contesto.

L’utente potrebbe aprire più pagine di prodotti e chiedere all’assistente di confrontare specifiche tecniche, prezzi o funzionalità, senza copia-incolla manuali o caricamento esplicito dei contenuti.

Le build sperimentali mostrano riferimenti a raggruppamento automatico delle schede, riepiloghi dinamici e suggerimenti contestuali basati sull’attività corrente. Parte del lavoro potrebbe sfruttare modelli AI eseguiti localmente attraverso le nuove API Windows dedicate all’accelerazione neurale, anche tramite i Copilot+ PC, i notebook dotati di NPU dedicate all’esecuzione locale di modelli AI.

Microsoft non ha ancora annunciato una data di rilascio stabile e diverse funzioni presenti in Canary potrebbero cambiare prima della distribuzione pubblica. La strategia ricorda quanto stanno facendo Google con Gemini in Chrome e Opera con Aria: tutti i grandi produttori di browser cercano di trasformare le tab da semplici contenitori passivi a elementi semanticamente comprensibili per i modelli AI.

Privacy, rischi e competizione nel browser AI

L’idea di un browser capace di leggere automaticamente tutte le schede aperte introduce però questioni molto delicate.

Per funzionare correttamente, AI Tabs deve accedere al contenuto completo delle pagine visitate e potenzialmente elaborare dati sensibili. Microsoft non ha ancora chiarito come verranno gestite elaborazione locale, telemetria e conservazione delle informazioni, un aspetto che potrebbe diventare particolarmente critico nei mercati enterprise e governativi.

Molti osservatori evidenziano inoltre il rischio di errori interpretativi: i modelli linguistici possono generare riepiloghi imprecisi o correlazioni sbagliate, soprattutto sintetizzando contenuti complessi da fonti differenti. Sul fronte competitivo, per anni la sfida tra browser si è concentrata su velocità, compatibilità e consumo di memoria. L’arrivo dei modelli generativi sta cambiando rapidamente il settore: come già accennato, Google integra Gemini in Chrome, Arc ha costruito la propria identità attorno all’automazione intelligente della navigazione, e Microsoft prova a differenziarsi sfruttando l’integrazione profonda tra Windows, Edge e Copilot.

Più il browser acquisisce capacità di analisi intelligente, maggiore diventa però la quantità di dati personali che deve osservare e interpretare. Ed è proprio su questo equilibrio tra assistenza AI e controllo dei dati che si giocherà una parte importante della prossima generazione del web.