Google prepara Magic Pointer e nuove funzioni AI per Chrome

Magic Pointer di Google DeepMind permette ai robot di comprendere oggetti e istruzioni tramite gesti e puntatori.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 14 mag 2026
Google prepara Magic Pointer e nuove funzioni AI per Chrome
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Google ha svelato il concetto di Magic Pointer, un cursore potenziato dall’Intelligenza Artificiale sviluppato in collaborazione con Google DeepMind e progettato per integrare Gemini direttamente nell’interazione con il desktop. A quanto pare, l’obiettivo è trasformare il puntatore del mouse  in un accesso immediato a suggerimenti contestuali, azioni rapide e comprensione visiva del contenuto mostrato a schermo.

Secondo DeepMind, il Magic Pointer non si limita a riconoscere ciò che indichi ma vuole capire “perché” quella porzione di schermo è significativa per l’utente, permettendo di sostituire prompt testuali lunghi con interazioni più naturali e veloci.

Come funziona Magic Pointer

Google descrive il Magic Pointer come una funzionalità costruita attorno a Gemini che cattura il contesto visivo e semantico intorno al cursore, attivandosi con un piccolo movimento del puntatore o con comandi vocali per offrire suggerimenti pertinenti senza interrompere il flusso di lavoro.

DeepMind ha pubblicato demo in AI Studio che mostrano casi d’uso come l’editing di immagini, la ricerca di luoghi su mappe e la selezione di parti di una pagina web per ottenere confronti o visualizzazioni immediate; queste dimostrazioni evidenziano la combinazione di riconoscimento immagine, comprensione del testo e parsing contestuale operata dal modello.

Le demo mostrano scenari concreti: puntando una data in una email il cursore può suggerire la creazione di un evento in Google Calendar; selezionando due immagini Gemini può proporre una composizione visuale; su Chrome sarà possibile usare il puntatore per chiedere a Gemini confronti di prodotti o visualizzazioni di contenuti selezionati sulla pagina.

Google indica inoltre che alcune capacità avanzate del Magic Pointer saranno integrate nei nuovi Googlebook, una categoria di laptop “built for Gemini” prevista in uscita per l’autunno 2026, mentre funzioni più limitate arriveranno prima su Gemini in Chrome.

L’annuncio del Magic Pointer è stato condiviso pubblicamente l’11-12 maggio 2026; Google ha precisato che alcune funzionalità stanno già iniziando il rollout su Gemini in Chrome, mentre i Googlebook arriveranno sul mercato più avanti nell’anno, con aggiornamenti su googlebook.com e comunicati ufficiali per l’autunno 2026.

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