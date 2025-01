Google Calendar: drastico cambiamento dell'interfaccia?

Google Calendar è uno degli strumenti della compagnia di Mountain View tra i più sottovalutati.

Eppure, forte anche di un’integrazione con diversi altri servizi, come Gmail e Keep, resta una colonna portante dell’ecosistema Google. Consapevole del suo ruolo, l’azienda è impegnata nel rendere tale strumento sempre più comodo e accessibile, anche attraverso la possibile introduzione di una nuova interfaccia.

Gli esperti del sito Android Authority, analizzando l’ultima versione di Google Calendar 2025.01.1-713312946 su Android, hanno individuato delle novità notevoli nel design dell’app.

L’interfaccia utente aggiornata, a grandi linee, evidenzia tutti i calendari dell’utente in un carosello nella schermata di creazione degli eventi. Ciò, va di fatto a eliminare la necessità di navigare attraverso menu aggiuntivi per aggiungere eventi a calendari diversi da quello predefinito, con una conseguente maggiore comodità di utilizzo dell’app.

Google Calendar cambia e passa a un’interfaccia a carosello?

Per aggiungere un evento a un calendario che non sia quello predefinito, gli utenti devono selezionare fisicamente il proprio account e quindi selezionare il calendario desiderato per l’evento in questione. Tale procedura risulta identica sia via browser che su iOS, sebbene con interfacce utente risultino diverse. Google, a quanto pare, vuole rendere questa azione gestibile senza passaggi intermedi.

Nonostante quanto segnalato da Android Authority, la nuova interfaccia non è ancora visibile. Molto probabilmente, per attivare la stessa gli esperti hanno attivato dei non meglio precisati flag. Così come avviene sempre in questi casi, il nuovo design potrebbe risultare un semplice test di Google e dunque non apparire poi mai nella versione ufficiale dell’app.

L’ultima sostanziale novità che ha interessato Google Calendar risale allo scorso dicembre, quando è stata implementata la Dark Mode per la versione Web del servizio.