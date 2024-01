Microsoft lancia l’open beta della piattaforma Fluid Framework 2.0

Microsoft sta lanciando una nuova versione della sua piattaforma Fluid Framework per aiutare gli sviluppatori a creare app e servizi collaborativi. La nuova versione 2.0 è ora disponibile come open beta. In un post sul proprio blog, Microsoft ha illustrato le nuove funzionalità e i miglioramenti aggiunti a Fuild Framework 2.0. Tra queste vi è una nuova struttura dati distribuita, chiamata SharedTree (DDS), che fornirà agli sviluppatori una nuova interfaccia che dovrebbe essere più intuitiva da usare. Come rivelato dalla stessa azienda di Redmond, SharedTree “è progettato per utilizzare gli stessi modelli che gli sviluppatori utilizzerebbero quando lavorano con strutture dati locali come un modello a oggetti. La differenza è che i dati possono essere modificati da remoto e vengono conservati e sincronizzati con il Fluid Framework”.

Microsoft: versione ufficiale di Framework 2.0 disponibile dall’estate 2024

La versione Fluid Framework 2.0 aggiunge anche il supporto per SharePoint Embedded. Si tratta di un servizio di inoltro che consentirà agli sviluppatori di mantenere il proprio lavoro all’interno di un tenant Microsoft 365. Con SharePoint Embedded, gli sviluppatori aziendali possono creare app line-of-business collaborative beneficiando al tempo stesso di tutte le funzionalità dello spazio di archiviazione di Microsoft 365, incluse sicurezza e conformità. Gli ISV (Independent Software Vendor) possono anche sfruttare questa opzione nelle loro app collaborative, con i dati gestiti all’interno del tenant del cliente finale.

Gli sviluppatori possono iniziare a utilizzare Fluid Framework 2.0 visitando il sito ufficiale. Possono anche consultare esempi di codice per SharedTree e SharePoint Embedded. I partecipanti al beta test possono pubblicare feedback per la versione beta 2.0 su GitHub. Microsoft si aspetta che la versione finale di Fluid Framework 2.0 diventi generalmente disponibile nell’estate del 2024. Un certo numero di servizi di lavoro collaborativo e app Microsoft utilizzano già la piattaforma Fluid Framework. Il più importante è Microsoft Loop, che è diventato disponibile a tutti gli utenti dallo scorso novembre. Questa piattaforma offre ai clienti business ed education un modo per creare un workspace project, con la possibilità di cercare e aggiungere contenuti correlati al progetto nella pagina workspace di Loop.