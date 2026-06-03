Microsoft lancia Scout, il suo assistente personale basato sull'AI

Microsoft ha presentato Scout durante la conferenza Build 2026, introducendo quello che l’azienda definisce il suo primo vero assistente personale basato sull’Intelligenza Artificiale.

Il progetto nasce dall’influenza di OpenClaw, il framework open source che nei primi mesi del 2026 ha attirato l’attenzione del settore per la capacità di creare agenti autonomi in grado di operare in modo continuativo. Con Scout, Microsoft prova a trasferire quel modello all’interno di Microsoft 365, puntando su produttività, automazione e integrazione profonda con gli strumenti aziendali. Un lancio che arriva mentre il mercato AI sposta il proprio focus dai chatbot verso agenti persistenti capaci di osservare, ricordare e agire.

Scout non è Copilot: cosa lo rende diverso

Microsoft Scout è un assistente AI sempre attivo, progettato per apprendere progressivamente abitudini, preferenze e modalità operative dell’utente.

A differenza di Copilot, che opera principalmente all’interno delle singole applicazioni Microsoft 365, Scout mantiene una propria identità persistente e interviene trasversalmente tra Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint e altri servizi collegati all’account aziendale.

La differenza principale rispetto agli assistenti conversazionali tradizionali riguarda il modello operativo. Scout non aspetta un prompt per entrare in azione: può monitorare calendario, posta elettronica e attività lavorative, individuando situazioni che richiedono interventi automatici o suggerimenti proattivi. Microsoft definisce questa categoria come Autopilot Agent, una nuova generazione di software che opera in background mantenendo continuità tra attività diverse.

Durante la presentazione a Build 2026 sono stati mostrati esempi concreti: preparazione automatica di documentazione pre-riunione, coordinamento di appuntamenti tra più persone, gestione di conflitti nel calendario, produzione di bozze per email e report.

L’assistente può anche analizzare abitudini quotidiane, dati sul traffico e impegni programmati per suggerire modifiche agli orari. Ogni istanza sviluppa nel tempo competenze personalizzate e una memoria operativa costruita attraverso l’interazione con l’utente, con l’obiettivo di ridurre le attività ripetitive e consentire decisioni operative entro limiti definiti dall’organizzazione.

Scout deriva direttamente dall’architettura di OpenClaw, adattata alle esigenze delle infrastrutture enterprise e integrata con i servizi cloud Microsoft. La scelta è significativa: per anni la strategia AI di Microsoft si è concentrata su Copilot, ma l’emergere di OpenClaw ha accelerato l’interesse verso agenti persistenti capaci di eseguire attività multi-step e mantenere memoria a lungo termine. Questo strumento, di fatto, è il tentativo di trasformare un modello nato nella comunità open source in un prodotto commerciale per gli ambienti aziendali.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito stesso della compagnia, dove viene mostrato il Scout nei dettagli.

Sicurezza, governance e disponibilità attuale

Uno degli aspetti più delicati riguarda la sicurezza. Gli agenti autonomi accedono a grandi quantità di dati aziendali e compiono azioni senza supervisione costante. Microsoft ha introdotto il Policy Conformance System, un sistema incaricato di verificare continuamente che il comportamento dell’agente resti conforme alle regole definite dagli amministratori. Ogni controllo genera una traccia verificabile utilizzabile durante attività di audit e conformità.

L’integrazione con Defender, Purview ed Entra punta a mantenere gli stessi livelli di governance applicati agli utenti umani anche agli agenti software. Una scelta che risponde direttamente alle preoccupazioni emerse negli ultimi mesi dopo alcuni casi che hanno evidenziato comportamenti inattesi da parte di agenti OpenClaw sperimentali.

Scout non è ancora disponibile per tutti i clienti Microsoft 365. La distribuzione iniziale riguarda gli utenti iscritti al programma sperimentale Frontier, ed è richiesto un abbonamento a GitHub Copilot. Microsoft prevede un’espansione graduale nei prossimi mesi, dopo aver raccolto dati sull’utilizzo reale.