Microsoft migliorerà presto le notifiche per PowerToys

Microsoft rilascerà presto un piccolo ma interessante aggiornamento per PowerToys. A breve gli utenti potranno installare gli aggiornamenti PowerToys disponibili in modo più semplice, ma verrà introdotta anche la possibilità di disattivare le notifiche di update. PowerToys è un’app aggiornata di frequente, che potrebbe non essere adatta a tutti. Alcuni utenti sono riluttanti a installare gli aggiornamenti, mentre altri vogliono ridurre le distrazioni disattivando le notifiche non essenziali. Presto PowerToys consentirà di farlo, grazie a un nuovo interruttore nella scheda “Generale”. Una richiesta su GitHub suggerisce di implementare l’interruttore “Mostra notifica per nuovi aggiornamenti”, consentendo agli utenti di disattivare o attivare i messaggi sulle nuove versioni (gli amministratori IT potranno applicare i criteri di notifica). Microsoft potrebbe anche aggiungere un indicatore del tray per far conoscere agli utenti una nuova versione, senza però distrarli

Microsoft: presto anche un pulsante in app per aggiornare PowerToys

Un’altra modifica suggerita dagli utenti su GitHub permetterà anche il migliore funzionamento delle notifiche di aggiornamento in-app. L’attuale versione dell’app mostra un banner “Aggiornamento disponibile” senza alcun pulsante di installazione associato. Ciò rende meno ovvio per gli utenti inesperti capire come ottenere la versione più recente. Un futuro aggiornamento di PowerToys implementerà un pulsante di installazione appropriato nella pagina Dashboard e nel riquadro a comparsa. Inoltre, quest’ultimo cambierà la notifica di aggiornamento dal verde (questo colore indica solitamente le azioni completate) al blu (informazioni) per migliori indizi visivi.

Le notifiche relative agli aggiornamenti potrebbero arrivare con la versione 0.78 di PowerToys. La prossima versione, la versione 0.77, introdurrà un nuovo modulo per gli utenti di PowerShell e una serie di modifiche per le utility esistenti, come Peek, PowerToys Run, ecc. PowerToys può essere scaricato dal Microsoft Store, da GitHub o da Winget. L’app è disponibile gratuitamente su Windows 10 e 11. È open source, quindi chiunque può contribuire al suo sviluppo.