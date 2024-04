Apple ha da poche settimane lanciato il suo laptop di ultima generazione, il MacBook Air M3. Test e recensioni hanno confermato che quest’ultimo è uno dei portatili più performanti oggi sul mercato grazie alla (solita) ottimizzazione che caratterizza i dispositivi dell’azienda di Cupertino. Si può fare di meglio? Secondo la rivale Microsoft la risposta è “sì” e la dimostrazione arriverà con l’imminente gamma di dispositivi Windows on Arm.

Microsoft fiduciosa sul futuro: i suoi laptop Windows on Arm garantiranno ottime performance

In un recente approfondimento pubblicato da The Verge si legge che “Microsoft crede fortemente che la prossima gamma di laptop Windows on Arm supererà il MacBook Air M3 di Apple sia in termini di prestazioni che di operazioni legate all’intelligenza artificiale”.

L’azienda di Redmond si riferisce ai portatili in dirittura d’arrivo che potranno contare sulla famiglia di processori Snapdragon X Elite di Qualcomm. Il 2024 è dunque destinato a diventare l’anno in cui i chip Qualcomm supereranno gli Apple Silicon? Stando alle parole di Microsoft, sembra proprio di sì.

Per scoprire tutti i dettagli sui nuovi laptop Windows on Arm bisognerà attendere il 20 maggio, giorno di un evento che si terrà a Seattle e che vedrà anche l’AI nell’elenco dei protagonisti. In base alle informazioni condivise da The Verge, Microsoft punterà proprio sul confronto con il MacBook Air M3 per mostrare quanto i suoi nuovi laptop siano superiori nelle prestazioni.

Non dovrebbero mancare delle demo con esempi pratici. «Microsoft crede così tanto nei nuovi processori Qualcomm che sta preparando una serie di demo che mostreranno come questi chip siano superiori all’M3 di Apple nelle performance, nelle task AI e anche nell’emulazione di app», si legge. «Questi nuovi PC Windows AI garantiranno un’emulazione delle app più veloce di Rosetta 2, il traduttore binario che Apple utilizza sui suoi Mac Apple Silicon per tradurre app compilate per processore Intel a 64 bit».