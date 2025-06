Microsoft Outlook si rinnova: offline potenziato, supporto PST e controllo Copilot

Microsoft Outlook si rinnova con un aggiornamento che introduce importanti funzionalità, rispondendo alle esigenze degli utenti e migliorando l’esperienza d’uso. Tra le novità principali troviamo l’estensione dell’accesso offline, un’integrazione avanzata dei file PST e la possibilità di disattivare Copilot, l’assistente basato su intelligenza artificiale. Questi cambiamenti rappresentano un passo avanti significativo per l’ecosistema di Outlook, rendendolo più versatile e adattabile alle necessità di professionisti e aziende.

Modalità offline: un miglioramento atteso da tempo

La gestione della posta elettronica senza connessione internet è stata rivoluzionata grazie all’estensione del periodo di sincronizzazione da una a quattro settimane. Questo aggiornamento consente agli utenti di accedere alle proprie email anche in assenza di rete, migliorando significativamente l’esperienza per chi viaggia spesso o lavora in aree con connettività limitata.

Tra le funzionalità introdotte, spiccano la possibilità di utilizzare le cartelle di ricerca offline e di annullare l’invio di messaggi senza essere connessi. Si tratta di una risposta concreta alle richieste degli utenti, che avevano criticato la versione web-based per le sue limitazioni in termini di accesso offline.

File PST: una gestione più completa

Un’altra novità importante riguarda l’integrazione dei file PST, uno strumento fondamentale per l’archiviazione delle email. Gli utenti possono ora non solo visualizzare i messaggi archiviati, ma anche rispondere e inoltrarli direttamente dai propri archivi.

Questa funzionalità rappresenta un notevole passo avanti per le organizzazioni che dispongono di vasti archivi di posta elettronica, semplificando la transizione verso la nuova versione di Outlook. Microsoft ha inoltre promesso ulteriori miglioramenti in futuro, consolidando l’importanza dei file PST nell’ecosistema di gestione della posta.

Copilot e intelligenza artificiale

Con questo aggiornamento, Microsoft offre agli utenti la possibilità di disattivare completamente Copilot, l’assistente basato su intelligenza artificiale, direttamente dalle impostazioni. Per chi invece sceglie di utilizzarlo, l’IA si arricchisce di nuove funzionalità, tra cui un sistema di coaching per la scrittura delle email.

Questo strumento fornisce suggerimenti su tono e chiarezza, migliorando la qualità dei messaggi. Inoltre, l’assistenza dell’IA è ora disponibile per tutti gli account collegati, inclusi quelli di provider terzi come Gmail e Yahoo, rendendo l’esperienza più omogenea e integrata.

Organizzazione e sicurezza migliorate

L’aggiornamento Outlook introduce anche nuove funzionalità per la gestione multi-account e la sicurezza. Gli utenti possono ora spostare email tra account diversi con maggiore facilità, mentre le aziende beneficiano di impostazioni di sicurezza potenziate. Tra le novità, le cartelle condivise possono essere aggiunte ai preferiti, migliorando l’accessibilità, e i contatti esterni vengono chiaramente identificati per ridurre il rischio di errori di comunicazione. Questi miglioramenti rafforzano la fiducia degli utenti nella piattaforma, rendendola più sicura e intuitiva.