Microsoft: pioggia di annunci riguardo funzioni legate all'IA

In occasione dell’inizio di ottobre, Microsoft ha annunciato una serie di nuove funzionalità ai suoi strumenti legati all’Intelligenza Artificiale, con implementazioni che riguardano Copilot, Copilot+ PC e Bing.

Per quanto concerne i dispositivi Copilot+ PC, come annunciato dalla compagnia di Redmond, un’interessante novità riguarda la tanto discussa funzione Recall. Questa infatti, verrà rilasciata sottoforma di versione di anteprima a novembre 2024.

Un’altra funzionalità legata a questi dispositivi è stata presentata con il nome Click to Do. Questa permetterà all’IA di riconoscere testo e immagini visualizzati a schermo, fornendo poi delle azioni specifiche all’utente, come effettuare ricerche su Bing a riguardo o come una modifica ad eventuali foto. Anche la funzione di ricerca interna è stata migliorata, con la possibilità di considerare non solo il nome del file ma anche il suo contenuto.

Anche Paint è stato migliorato con alcune funzioni specifiche che hanno integrato maggiormente l’IA. Infine, Microsoft ha parlato anche della possibilità di aumentare la risoluzione delle foto fino a 8 volte, pur mantenendo intatta la qualità delle stesse.

Copilot+ PC, Copilot e Bing: pioggia di novità per l’IA di Microsoft

Per quanto riguarda Copilot, Microsoft ha fatto sapere come le novità riguarderanno l’aspetto vocale.

La prima integrazione è Copilot Daily, in grado di leggere notizie, previsioni meteo e promemoria. La funzione Discover, invece, permette di visualizzare i prompt di conversazione attraverso la cronologia delle stesse.

Sempre nel contesto Copilot, Microsoft ha reso più semplice l’accesso all’IA. Per accedere allo strumento è infatti possibile semplicemente digitare @copilot nella barra degli indirizzi di Edge. Altra introduzione è quella di Copilot Labs, che andrà a racchiudere tutte le future funzioni sperimentali.

Copilot Vision è un nuovo assistente vocale. Questo è in grado di parlare con l’utente, riconoscendo i contenuti proposti sul browser e rispondendo alle potenziali relative domande. Sotto questo punto di vista, gli sviluppatori hanno però rassicurato l’utenza: Copilot Vision riconosce il contenuto solo quando viene avviato e scarta i dati una volta terminata la conversazione.

Think Deeper, come spiega il nome stesso, è invece una funzione che consente al chatbot di rispondere a domande più complesse, pur chiedendo all’utente un maggior tempo di risposta.

L’ultima grande novità riguarda Bing e, più nello specifico, quella che viene definita come ricerca generativa. Questa è stata migliorata, permettendo di gestire termini di ricerca e query complesse.

La maggior parte di funzionalità sarà disponibile inizialmente sul territorio degli Stati Uniti per poi, in modo graduale, raggiungere il resto del mondo.