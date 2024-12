Microsoft potenzia Excel con analisi testo e integrazione dei moduli

Microsoft ha di recente annunciato una serie di miglioramenti per Excel, con un particolare focus sull’analisi del testo e sull‘integrazione dei moduli.

Le nuove funzioni hanno come chiaro obiettivo quello di semplificare il lavoro degli utenti, fornendo uno strumento ancora più avanzato per quanto concerne l’analisi dati.

Lo strumento di analisi testo consente agli utenti di estrapolare informazioni da grandi raccolte di informazioni testuali, come commenti o feedback dei clienti. Utilizzando l’Intelligenza Artificiale, gli utenti possono ora identificare trend e argomenti chiave con maggiore facilità rispetto al passato.

In realtà stiamo parlando di ben tre nuove funzioni, chiamate rispettivamente REGEXTEST (in grado di controllare il testo per pattern specifici), REGEXEXTRACT (che estrae stringhe di testo in base ai pattern) e REGEXREPLACE (che sostituisce stringhe di testo con altre nuove).

Microsoft migliora la raccolta e la gestione dei dati tramite Excel

Microsoft non ha pensato solo all’analisi testo, andando anche a integrare i moduli per la raccolta dati direttamente in Excel, facilitando la raccolta di informazioni.

I moduli possono essere utilizzati per creare sondaggi e questionari, i cui risultati vengono automaticamente importati in Excel per ulteriori analisi. Questa integrazione non solo migliora la raccolta di informazioni, ma consente anche una gestione più comoda di quanto ottenuto da essa. I moduli possono essere aggiunti ai fogli attraverso la scheda Inserisci. I moduli sono disponibili per la versione Windows dell’app, mentre per gli utenti macOS l’implementazione avverrà in futuro.

Queste implementazioni hanno un’importanza fondamentale nello sviluppo di questo strumento per la produttività. Microsoft deve infatti tenere d’occhio la concorrenza che, nel corso degli ultimi anni, ha proposto dei più che validi concorrenti di Excel. In questo senso, il servizio ha già da tempo abbracciato l’AI con alcune funzioni capaci di facilitare non poco la vita dell’utente.