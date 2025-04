Microsoft PowerPoint: ora Copilot fa le slide al posto nostro

La nuova funzionalità di Microsoft PowerPoint promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti possono creare slide per le loro presentazioni. Grazie all’integrazione avanzata di Copilot, Microsoft offre un metodo innovativo per generare diapositive partendo da documenti esterni e istruzioni testuali. Questa soluzione, attualmente disponibile per gli utenti della versione 2502 (Build 18526.20144) di PowerPoint per Windows, rappresenta un passo avanti significativo nella semplificazione del flusso di lavoro, pur mantenendo alcune limitazioni tecniche iniziali.

Come creare presentazioni PowerPoint con Copilot

La nuova funzionalità è attualmente disponibile solo per gli utenti con licenza Copilot, con un supporto linguistico limitato all’inglese americano. La distribuzione avviene in modo graduale, con piani di espansione che prevedono l’aggiunta di altre lingue nel prossimo futuro.

Per sfruttare questa novità, gli utenti devono accedere a una presentazione esistente in PowerPoint e individuare il pulsante Copilot, situato sopra l’area di lavoro. Da qui, selezionando l’opzione “Aggiungi una diapositiva” o “Nuova diapositiva con Copilot” nella scheda Home, si apre l’interfaccia dedicata alla generazione automatica di contenuti. Questo strumento consente di inserire istruzioni testuali e, se necessario, caricare un documento di riferimento per personalizzare ulteriormente le diapositive generate.

Un aspetto interessante è l’uso di prompt suggeriti, progettati per facilitare l’interazione con Copilot. Quando si utilizzano documenti estesi, Microsoft consiglia di specificare le sezioni rilevanti per ottenere risultati più precisi e pertinenti. Questo approccio rende il processo non solo più veloce, ma anche più mirato, migliorando l’efficienza complessiva nella creazione di presentazioni PowerPoint.

Una volta che le istruzioni vengono inviate, Copilot elabora una bozza che può essere modificata, riscritta o completamente sostituita. Questa flessibilità consente agli utenti di adattare i contenuti generati alle loro esigenze specifiche, mantenendo il controllo creativo sul risultato finale. Rispetto alle versioni precedenti, che richiedevano interazioni tramite chat, l’integrazione attuale si adatta meglio al flusso di lavoro tradizionale, migliorando l’esperienza d’uso.

Cosa non può ancora fare Copilot

Nonostante le sue potenzialità, la versione attuale di questa funzionalità presenta alcune limitazioni. Ad esempio, non è possibile richiedere specifiche personalizzazioni di formattazione come font, colori, sfondi o l’inserimento di immagini. Tuttavia, Microsoft ha lasciato intendere che futuri aggiornamenti potrebbero superare queste carenze, ampliando ulteriormente le capacità dello strumento.