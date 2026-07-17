Microsoft rende open source Comic Chat, l'app che rese celebre il Comic Sans

Microsoft riporta in primo piano uno dei progetti più originali della propria storia software: Comic Chat

Il codice sorgente è stato pubblicato con licenza MIT, trasformando il vecchio client IRC in un progetto open source accessibile a sviluppatori e ricercatori.

L’iniziativa non ha solo valore nostalgico, ma offre uno sguardo concreto su un’idea che, a metà degli anni Novanta, tentava di superare i limiti della comunicazione testuale pura. In un’epoca priva di emoji e GIF, Comic Chat cercava di rendere le conversazioni più espressive attraverso rappresentazioni visive dinamiche. Oggi questo rilascio consente di studiare da vicino un approccio che anticipava diverse soluzioni poi diventate comuni nelle piattaforme moderne.

Comic Chat: un client IRC trasformato in fumetto interattivo

Comic Chat nacque nel 1995 all’interno del Microsoft Research Virtual Worlds Group, grazie al lavoro di David “DJ” Kurlander, e venne distribuito nel 1996 insieme a Internet Explorer 3. A differenza dei client IRC tradizionali, che mostravano semplicemente righe di testo, il programma convertiva le conversazioni in sequenze di vignette. Gli utenti apparivano come personaggi illustrati capaci di cambiare espressione, postura e inquadratura in base ai messaggi inviati.

Il sistema non utilizzava Intelligenza Artificiale nel senso moderno, ma un insieme di regole che analizzavano il contenuto testuale per determinare tono, layout e rappresentazione grafica. Il risultato era una narrazione visiva del dialogo, con balloon e scene che simulavano una vera tavola a fumetti.

Dal punto di vista tecnico, il progetto era sviluppato in Visual C++ 4.0 con librerie MFC, mentre lo stile grafico fu affidato al fumettista Jim Woodring. Parte delle soluzioni adottate per il layout automatico vennero anche documentate alla SIGGRAPH 1996, segno dell’interesse accademico verso l’esperimento.

Un elemento curioso riguarda il font Comic Sans, che trovò proprio in Comic Chat uno dei primi utilizzi coerenti. Inserito nei balloon, contribuì alla diffusione globale di un carattere destinato a diventare iconico e discusso allo stesso tempo.

Open source e valore storico del progetto

La decisione di Microsoft di pubblicare il codice risponde a una logica precisa: preservare un esempio significativo di sperimentazione software e renderlo analizzabile con strumenti contemporanei. Il repository ufficiale include indicazioni per compilare il progetto con versioni moderne di Visual Studio, collegarlo a server IRC attuali e migliorarne la compatibilità con hardware recente. Non si tratta di un rilancio commerciale, ma di una base per studio e adattamento.

Osservato oggi, Comic Chat appare sorprendentemente attuale in alcuni concetti. L’idea di arricchire il testo con elementi visivi automatici richiama le logiche delle piattaforme di messaggistica moderne, mentre il tentativo di interpretare il tono dei messaggi anticipa, in forma rudimentale, alcune funzioni oggi associate allAI. Naturalmente, le differenze restano profonde: il sistema era deterministico e limitato rispetto alle tecnologie odierne.