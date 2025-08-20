Microsoft risolve l’errore 0x8007007F e sblocca gli aggiornamenti a Windows 11

A partire dal 12 agosto 2025, giorno del Patch Tuesday del mese, numerosi amministratori di sistema e utenti finali hanno segnalato un malfunzionamento critico durante l’aggiornamento di Windows, che portava all’interruzione della procedura avviata da Windows Update e alla comparsa del codice di errore 0x8007007F. Il problema, documentato da Microsoft, bloccava sia l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 23H2 e 22H2, sia la migrazione da Windows Server 2016 a Windows Server 2019 o Windows Server 2022 nonché da Windows Server 2019 a Windows Server 2022.

È importante sottolineare che le build più recenti – Windows 11 24H2 e Windows Server 2025 – non risultano affette dal bug, riducendo il rischio per chi adotta direttamente le versioni di ultima generazione.

Risoluzione dell’errore 0x8007007F

Microsoft ha dichiarato che il problema risulta risolto a partire dal 15 agosto 2025. Da questa data, i dispositivi sottoposti ad aggiornamento, con il passaggio da una versione all’altra del sistema operativo, non dovrebbero più incorrere nell’errore 0x8007007F. Per chi avesse riscontrato il malfunzionamento prima della correzione, l’azienda di Redmond consiglia semplicemente di ripetere il processo di aggiornamento, poiché l’anomalia non dovrebbe più presentarsi.

Sebbene i tecnici della società guidata da Satya Nadella non abbiano reso note le cause tecniche dell’errore, la risoluzione conferma che si trattava di un bug interno al meccanismo di setup piuttosto che di incompatibilità software o problematiche a livello di driver.

Altri interventi correttivi di agosto 2025

L’errore 0x8007007F non è stato l’unico grattacapo per gli amministratori IT nel mese di agosto. Microsoft ha infatti dovuto rilasciare una serie di correzioni straordinarie (out-of-band updates e KIR, Known Issue Rollback) per affrontare ulteriori criticità: