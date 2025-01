Microsoft ritira Dev Home in Windows 10 e 11: smacco per gli sviluppatori

Nel mondo dello sviluppo software, il tempo e l’efficienza sono risorse preziose. Per rispondere a queste esigenze, Microsoft ha lanciato Dev Home a maggio 2023, un’app innovativa che prometteva di semplificare la configurazione degli ambienti di lavoro e migliorare la produttività degli sviluppatori. Abbiamo spiegato cos’è la piattaforma Dev Home, accolta come un grande passo avanti, grazie alla sua capacità di integrare strumenti di sviluppo, monitorare risorse di sistema e facilitare la sincronizzazione con servizi come GitHub (parte integrante del portafoglio Microsoft).

Tuttavia, a meno di due anni dalla presentazione di Dev Home, Microsoft ha annunciato che l’applicazione, compatibile con Windows 10 e Windows 11, sarà dismessa a partire da maggio 2025. A questo punto, programmatori e professionisti IT dovranno eventualmente in cerca di soluzioni alternative.

Perché Dev Home era una buona idea

Quando fu introdotta, Dev Home rappresentava un salto di qualità per gli sviluppatori Windows. Tra le sue funzionalità principali si annoverano:

Configurazione semplificata con WinGet : per l’installazione rapida di strumenti e pacchetti necessari allo sviluppo.

: per l’installazione rapida di strumenti e pacchetti necessari allo sviluppo. Dev Drive : un sistema file ottimizzato per migliorare le prestazioni di I/O durante lo sviluppo. Sfruttando il file system ReFS, gli ingegneri Microsoft avevano significativamente migliorato la velocità di copia dei file. Era appena maggio 2024.

: un sistema file ottimizzato per migliorare le prestazioni di I/O durante lo sviluppo. Sfruttando il file system ReFS, gli ingegneri Microsoft avevano significativamente migliorato la velocità di copia dei file. Era appena maggio 2024. Dashboard personalizzabile : utile per monitorare workflow e attività, tutto in un’unica interfaccia.

: utile per monitorare workflow e attività, tutto in un’unica interfaccia. Integrazione con GitHub : per la sincronizzazione diretta con repository e configurazione di ambienti di lavoro, sia locali che cloud, tramite Microsoft Dev Box e GitHub Codespaces.

: per la sincronizzazione diretta con repository e configurazione di ambienti di lavoro, sia locali che cloud, tramite Microsoft Dev Box e GitHub Codespaces. Widget di sistema avanzati : che consentono di tenere sotto controllo risorse come CPU, RAM e GPU direttamente dall’area dedicata ai Widget in Windows 11.

: che consentono di tenere sotto controllo risorse come CPU, RAM e GPU direttamente dall’area dedicata ai Widget in Windows 11. Editor moderni: Dev Home integra un editor per file HOSTS e un moderno Registry File Editor, progettati per semplificare qualsiasi modifica.

Tutte queste funzionalità, unite alla facilità di configurazione degli ambienti virtuali per lo sviluppo e il testing, avevano reso Dev Home un’app unica nel suo genere.

Un futuro incerto per alcune delle funzionalità di Dev Home

L’annuncio della dismissione di Dev Home fa sorgere molteplici quesiti. Quali funzionalità di Dev Home saranno integrate in altri strumenti Microsoft? WinGet è già un componente software a sé, utilizzabile per installare programmi dalla riga di comando. Dev Drive, per esempio, potrebbe essere inserito in Windows sotto forma di componente nativo.

Anche i Widget di sistema e la dashboard personalizzabile rappresentano elementi chiave che potrebbero trovare nuova vita in future iterazioni di Windows. Tuttavia, la mancanza di dettagli concreti lascia un vuoto, con il rischio che molti sviluppatori si orientino verso strumenti di terze parti per sopperire alle mancanze.

Nonostante Dev Home fosse stata accolta con entusiasmo, la sua breve vita rischia di minare ulteriormente la fiducia della comunità. Strumenti come Visual Studio Code, Docker, o altre soluzioni open source potrebbero offrire funzionalità complementari, sebbene nessuno sembri in grado di sostituire completamente la versatilità di Dev Home.

Credit immagini nell’articolo: Microsoft