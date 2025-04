Microsoft scopre che il menu Start di Windows 11 è inadeguato... e lo cambia

Microsoft sta introducendo un’importante revisione del menu Start di Windows 11, mirata a semplificare l’interfaccia utente e a migliorare l’esperienza complessiva. L’intervento, scovato in anteprima nelle ultime build desinate ai partecipanti al programma Windows Insider, prevede l’unificazione delle sezioni Preferiti ed Elementi consigliati in un’unica area, con l’obiettivo di rendere la navigazione più fluida e intuitiva.

Una delle principali novità è l’adozione di un layout più ampio che consentirà agli utenti di aggiungere un maggior numero di applicazioni nella schermata principale del menu Start, senza dover navigare attraverso più livelli di interazione. Inoltre, sarà possibile visualizzare tutte le app preferite senza necessità di espandere manualmente la sezione, una semplificazione che risponde alle richieste di maggiore immediatezza e accessibilità.

Addio alla sezione degli Elementi consigliati nel menu Start

L’area chiamata Elementi consigliati del menu Start di Windows 11 attualmente mostra le applicazioni e i file usati di recente.

Con la modifica in fase di introduzione, gli utenti avranno finalmente la possibilità di disattivare questa funzionalità, eliminandola completamente dal menu Start. L’opzione sarà accessibile attraverso il percorso Impostazioni, Personalizzazione, Start.

Microsoft risponde alle critiche e prova a migliorare l’esperienza utente

Fin dal lancio di Windows 11, a ottobre 2021, il menu Start è in assoluto uno degli elementi più criticati del sistema operativo. Ciò a causa della limitata flessibilità e delle opzioni di personalizzazione ridotte rispetto a Windows 10. Questi aspetti hanno spinto molti utenti a ricorrere a soluzioni di terze parti, per ripristinare un’esperienza più familiare e funzionale.

Uno dei programmi più apprezzati è il sostituto di Classic Shell Windows 11, ovvero StartAllBack. Ma c’è anche la possibilità di applicare modifiche in-memory con Windhawk: aiutano a plasmare il menu Start secondo le proprie necessità.

A ogni modo, la revisione di Microsoft sul menu Strat di Windows 11 permette agli utenti di accedere rapidamente all’elenco completo delle applicazioni senza dover cambiare schermata. Un passo in avanti verso una navigazione più coesa e intuitiva.

La struttura del nuovo menu Start e come provarlo in anteprima

Come osserva panthomofearth su X, le applicazioni preferite occupano due righe, con l’elenco che può eventualmente essere esteso. Per coloro che desiderano visualizzare in un colpo solo tutte le applicazioni preferite, basta attivare una nuova opzione nelle impostazioni del menu Start.

Per provare in anteprima il nuovo menu Start è necessario aver installato le versioni Canary o Dev più recenti e sbloccare con il software gratuito Vivetool le funzionalità corrispondenti agli ID indicati qui (esempio: vivetool /enable /id:49402389 ). Ricordarsi di riavviare Windows 11 dopo l’intervento.

Quando arriverà il nuovo menu Start?

L’aggiornamento del menu Start non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma è probabile che sia confermato dai portavoce Microsoft nelle prossime settimane. La distribuzione su larga scala, nella versione stabile di Windows 11, potrebbe comunque richiedere più tempo. Chissà se i tempi sono maturi per un debutto con Windows 11 25H2, il prossimo feature update autunnale in uscita, verosimilmente, tra ottobre e novembre.

In alternativa, Microsoft potrebbe introdurre il menu Start rinnovato con qualche aggiornamento mensile distribuito attraverso Windows Update.