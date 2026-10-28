Microsoft sfida OpenAI nella generazione di immagini con l'AI: ecco MAI-Image-2.7

Microsoft rafforza la propria presenza nel settore dell’imaging generativo con MAI-Image-2.7 Preview, un modello sviluppato per intervenire con maggiore precisione sulle immagini esistenti.

L’annuncio interessa professionisti della grafica, aziende e creatori di contenuti che necessitano di modifiche mirate senza dover ricostruire un’intera composizione. Secondo Microsoft AI, il sistema punta a migliorare il controllo su illuminazione, ambientazioni, elementi visivi e dettagli testuali.

Il risultato è particolarmente rilevante in un mercato nel quale la qualità non si misura soltanto nella capacità di creare immagini da una descrizione, ma anche nel mantenere coerenza e accuratezza durante le revisioni. La valutazione, tuttavia, richiede di distinguere i risultati comparativi dalle prestazioni ottenibili nei singoli progetti.

MAI-Image-2.7 sfida i modelli più avanzati nell’editing

Il dato che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda la classifica di Artificial Analysis dedicata alla modifica delle immagini. MAI-Image-2.7 Preview ha ottenuto un punteggio Elo di 1.193, collocandosi dietro GPT Image 2.5 Sunburst, a quota 1.199, ma davanti a GPT Image 2.5 Flare, fermo a 1.182.

Il confronto si basa su valutazioni umane alla cieca, nelle quali le persone esprimono preferenze tra risultati prodotti da modelli differenti. Si tratta quindi di un indicatore utile per confrontare la qualità percepita, non di una garanzia che il sistema vinca ogni confronto operativo.

Microsoft evidenzia miglioramenti nella correzione e nel recupero delle immagini, nelle modifiche che richiedono una comprensione delle relazioni tra oggetti e nella trasformazione dello stile visivo. Il modello è progettato anche per modificare scritte e simboli cercando di integrarli naturalmente nella composizione. Queste capacità possono risultare preziose per aggiornare fotografie commerciali, adattare materiali promozionali o intervenire su risorse grafiche già approvate, riducendo la necessità di ripartire da zero. La qualità effettiva dipenderà comunque dalla complessità dell’immagine di partenza e dalla precisione delle istruzioni fornite.

Disponibilità, limiti e prospettive per i professionisti

La versione Preview è accessibile attraverso MAI Playground, Arena e Artificial Analysis. Per ora, Microsoft concentra il rilascio sull’editing, mentre la generazione di immagini a partire dal testo è indicata come una funzionalità in arrivo. L’azienda non ha ancora comunicato un prezzo né una disponibilità tramite Microsoft Foundry per questa versione. Di conseguenza, chi sviluppa applicazioni commerciali non può ancora considerarla automaticamente un’alternativa integrabile nei propri sistemi di produzione.

La distinzione è importante per le imprese che devono scegliere strumenti destinati a flussi di lavoro continuativi. Una buona posizione in una classifica indipendente offre un riferimento iniziale, ma non sostituisce prove condotte sui materiali, sui formati e sui requisiti del progetto. Anche la gestione dei diritti sulle immagini, la riservatezza dei contenuti caricati e la possibilità di riprodurre risultati coerenti meritano una verifica prima dell’adozione.

La competizione tra Microsoft e OpenAI mostra così una trasformazione più ampia del settore: gli strumenti generativi vengono valutati sempre più per la loro capacità di inserirsi nei processi creativi reali. Per gli utenti, il vantaggio non consiste semplicemente nell’avere un modello più quotato, ma nel poter ottenere modifiche affidabili, controllabili e adatte allo scopo.