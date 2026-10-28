ChatGPT si collega a iCloud: ora può gestire email e calendario

ChatGPT amplia le proprie possibilità di integrazione con i servizi digitali personali grazie al supporto di iCloud Mail e Calendario di iCloud.

La novità permette di interagire con la posta elettronica e gli appuntamenti direttamente attraverso una conversazione, senza dover cercare manualmente ogni informazione nelle rispettive applicazioni. L’annuncio, pubblicato da OpenAI e riportato da Engadget, rappresenta un passo verso un assistente capace di inserirsi più concretamente nelle attività quotidiane.

L’interesse riguarda soprattutto chi utilizza l’ecosistema Apple per organizzare comunicazioni, impegni e scadenze, ma preferisce affidare alcune operazioni a richieste formulate in linguaggio naturale. L’effettiva disponibilità dipende comunque dalle condizioni di accesso e dalle autorizzazioni configurate per il proprio account.

Cosa può fare con email e calendario

Il collegamento con iCloud Mail permette di cercare messaggi, consultare la posta e gestire operazioni supportate, tra cui la preparazione di bozze e l’invio di email. Questo consente, per esempio, di individuare una comunicazione importante senza scorrere manualmente l’intera casella oppure di preparare una risposta partendo dal contesto disponibile.

L’integrazione con Calendario di iCloud riguarda invece gli impegni personali. È possibile consultare gli eventi in programma, pianificare appuntamenti e aggiornare le informazioni degli eventi esistenti, nei limiti delle autorizzazioni concesse. L’assistente può quindi aiutare a coordinare attività e comunicazioni, trasformando una richiesta testuale in un’operazione concreta sul servizio collegato.

Le due integrazioni sono separate: collegare la posta non attiva automaticamente l’accesso al calendario. Inoltre, l’accesso riguarda i dati associati ai servizi iCloud, non indistintamente tutti gli account presenti nell’app Mail di Apple. Un indirizzo Gmail o Outlook visualizzato nella stessa applicazione, per esempio, non diventa accessibile tramite il collegamento dedicato a iCloud.

Come attivare i collegamenti e proteggere l’account

Per configurare l’integrazione, apri le impostazioni di ChatGPT, accedi alla sezione dedicata alle app o ai plugin e seleziona il servizio desiderato.

La procedura richiede l’autorizzazione dell’account Apple e una password specifica per l’app, generata dalle impostazioni del proprio profilo. Per accedere alla posta è necessario utilizzare un indirizzo iCloud Mail supportato, mentre per il calendario potrebbe essere richiesto l’indirizzo principale associato al profilo, che non sempre coincide con quello email.

Questa credenziale dedicata è distinta dalla password utilizzata per accedere normalmente ai servizi Apple. È quindi importante custodirla con attenzione, verificare i permessi richiesti e valutare quali informazioni si desidera condividere. Le connessioni possono essere interrotte dalle impostazioni di ChatGPT; per revocare anche la credenziale generata, occorre intervenire nelle impostazioni di sicurezza Apple.

L’integrazione è prevista sul web, nelle applicazioni desktop e su iOS. La disponibilità dipende dal piano utilizzato, dalle eventuali restrizioni regionali e dalle impostazioni dell’ambiente di lavoro. Anche l’agente Dot può utilizzare questi servizi nei casi supportati dal piano Pro.

Questa novità riflette un’evoluzione degli assistenti digitali: il loro valore non si limita a fornire risposte, ma comprende la capacità di interagire con gli strumenti utilizzati ogni giorno. Per sfruttarne i vantaggi, è importante trovare un equilibrio tra praticità, tutela dei dati personali e controllo sulle operazioni delegate.