Microsoft Outlook rende più facile cambiare le firme nelle email

Microsoft sta preparando un aggiornamento di Outlook che semplificherà la gestione delle email, introducendo un percorso più immediato per aggiungere o modificare una firma direttamente durante la composizione di un messaggio. La modifica punta a ridurre uno dei passaggi meno intuitivi dell’attuale esperienza di Outlook, dove la configurazione delle firme richiede ancora l’accesso a sezioni dedicate delle impostazioni.

Le firme email rappresentano uno strumento essenziale soprattutto in ambito professionale: oltre al nome del mittente possono includere ruolo aziendale, recapiti, collegamenti web, informazioni legali, loghi e banner informativi. In ambienti aziendali con migliaia di utenti, la gestione corretta delle firme è spesso legata anche a esigenze di conformità e comunicazione coordinata.

La novità riguarda il nuovo Outlook per Windows e la versione web del servizio, entrambe basate sull’architettura condivisa di Outlook.com e dei servizi Microsoft 365. L’obiettivo è rendere più visibile la funzione senza obbligare gli utenti a interrompere la scrittura del messaggio per cercare le impostazioni dell’applicazione.

Una gestione delle firme più vicina alla composizione

Attualmente Outlook permette di creare firme attraverso il menu delle impostazioni di posta elettronica, dove l’utente può definire testi predefiniti, immagini, collegamenti e regole di assegnazione automatica per account diversi. Il limite principale riguarda la scoperta della funzione: molti utenti non sanno dove intervenire oppure devono aprire finestre separate rispetto alla schermata di scrittura.

Con il nuovo approccio Microsoft porta il controllo della firma direttamente nell’area di composizione. L’utente potrà selezionare una firma esistente oppure crearne una nuova senza lasciare il messaggio in preparazione. Questa modifica segue una tendenza comune nelle applicazioni moderne: spostare le operazioni frequenti vicino al punto in cui vengono utilizzate.

Il cambiamento non modifica il funzionamento tecnico delle firme, che continueranno a essere elementi HTML inseriti nel corpo del messaggio. Outlook supporta infatti firme composte da testo formattato, immagini incorporate e collegamenti ipertestuali, con differenze operative tra client desktop, web e dispositivi mobili.

Le differenze tra vecchio e nuovo Outlook per Windows

La gestione delle firme è stata una delle aree dove Microsoft ha dovuto uniformare comportamenti storicamente differenti. Il client desktop classico di Outlook, basato sulle tecnologie Win32, utilizza un sistema di firme locale con file archiviati nel profilo utente.

Il nuovo Outlook per Windows segue invece un modello più vicino alla versione web, utilizzando componenti condivisi con Outlook sul browser e servizi cloud Microsoft 365. Questo permette una maggiore coerenza tra dispositivi, ma richiede anche una revisione di molte funzioni tradizionali presenti da anni nel programma desktop.

La transizione verso il nuovo client comporta quindi non solo un aggiornamento grafico, ma anche una migrazione progressiva delle funzioni. Microsoft sta lavorando per ridurre le differenze tra le due versioni e portare nel nuovo Outlook strumenti considerati fondamentali dagli utenti professionali.

Perché le firme sono importanti negli ambienti aziendali

In una piccola realtà una firma può essere soltanto un blocco informativo aggiunto manualmente. Nelle aziende più grandi assume invece un ruolo più complesso: deve rispettare linee guida grafiche, includere informazioni normative e spesso cambiare automaticamente in base al reparto o al ruolo del dipendente.

Una gestione più semplice direttamente in Outlook potrebbe quindi essere utile soprattutto agli utenti individuali e ai piccoli team, mentre le grandi aziende continueranno probabilmente a utilizzare piattaforme dedicate per mantenere controllo e uniformità.