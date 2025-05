Microsoft spinge per un futuro senza password con account 'passwordless'

Un futuro digitale senza le tradizionali password è sempre più vicino, grazie all’iniziativa di Microsoft che punta a rendere gli account “passwordless by default” per tutti i nuovi utenti.

Questa innovazione rappresenta un passo avanti verso un’esperienza di accesso più semplice e, soprattutto, più sicura. Al centro della rivoluzione ci sono le passkey, strumenti di autenticazione avanzati che promettono di cambiare in modo drastico il modo in cui ci relazioniamo con la tecnologia.

L’azienda di Redmond sta trasformando radicalmente il concetto di accesso ai servizi digitali, basandosi su dati concreti: le passkey offrono un tasso di sicurezza del 98%, un risultato nettamente superiore rispetto al 32% ottenuto dagli account che utilizzano password tradizionali. Questa transizione ha anche il merito rendere l’accesso ai servizi digitali più intuitivo e user-friendly.

L’impegno di Microsoft per un futuro all’insegna delle passkey

Per facilitare questa trasformazione, Microsoft ha introdotto una nuova interfaccia di accesso progettata per guidare gli utenti verso l’esperienza passwordless fin dal primo utilizzo. Sebbene gli utenti esistenti possano continuare a utilizzare le loro credenziali classiche, saranno sempre più incoraggiati a passare ai nuovi sistemi attraverso le impostazioni del proprio account. Un segnale simbolico di questa evoluzione è il cambio di denominazione della ricorrenza dedicata alla sicurezza digitale: la Giornata Mondiale della Password diventerà infatti la Giornata Mondiale del Passkey.

La decisione di Microsoft si inserisce in un contesto più ampio, in cui l’intero settore tecnologico si sta orientando verso soluzioni post-password. La crescente minaccia rappresentata dagli attacchi informatici rende evidente la necessità di un cambiamento. Sebbene molti utenti siano ancora legati ai metodi tradizionali, l’introduzione delle passkey rappresenta una risposta efficace alle vulnerabilità delle semplici parole d’accesso.

L’iniziativa non è priva di sfide. La transizione richiede un impegno significativo per educare gli utenti e fornire loro il supporto necessario. Tuttavia, i benefici superano di gran lunga le difficoltà iniziali, promettendo un futuro in cui la sicurezza digitale sarà più accessibile e meno complessa.