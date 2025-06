Microsoft Store 2025: intelligenza artificiale, personalizzazione e integrazione profonda in Windows

Che l’azienda guidata da Satya Nadella abbia intenzione di rendere il Microsoft Store un elemento sempre più centrale in Windows non è una novità. Giorgio Sardo, vice presidente Microsoft Store, ha però annunciato tutta una serie di novità significative che mirano a trasformare radicalmente l’esperienza utente grazie all’intelligenza artificiale, a una maggiore personalizzazione e a una profonda integrazione con il sistema operativo.

Con oltre 250 milioni di utenti attivi ogni mese, il Microsoft Store si prepara a confermarsi non solo vetrina digitale, ma proporsi come ecosistema sempre più intelligente e contestuale, orientato a velocità, pertinenza e usabilità.

Arrivano i suggerimenti personalizzati e dinamici nel Microsoft Store

Una delle novità più evidenti riguarda la pagina iniziale del Microsoft Store, ora progettata per adattarsi dinamicamente agli interessi dell’utente. Attraverso un motore di raccomandazione che sfrutta segnali come le attività recenti, le tendenze locali e le promozioni in corso, il sistema produce contenuti personalizzati: giochi, strumenti di produttività, applicazioni per sviluppatori e molto altro. Gli utenti possono gestire o disattivare i “consigli su misura” tramite le impostazioni dell’applicazione.

Ricerca potenziata da AI: più intelligente, contestuale e precisa

L’algoritmo di ricerca interno del Microsoft Store è stato completamente riprogettato. Ora è in grado di interpretare meglio l’intento dell’utente, sfruttando una combinazione di segnali semantici (come la lingua utilizzata), metadati (quali aggiornamenti e valutazioni delle app) e il comportamento generale di chi usa l’applicazione.

Il risultato è una ricerca più precisa e capace di offrire risultati realmente pertinenti, anche in scenari complessi o ambigui.

Integrazione nativa con Copilot: assistenza AI nelle pagine prodotto

Una delle innovazioni maggiormente rimarcate da Sardo, è l’integrazione diretta dell’assistente AI Copilot all’interno del Microsoft Store. Nelle pagine di applicazioni e giochi, gli utenti statunitensi troveranno un pulsante dedicato che consente di interagire con Copilot per ricevere consigli personalizzati, confronti tra applicazioni, approfondimenti sulle funzionalità e indicazioni sull’eventuale presenza di componenti AI o compatibilità con dispositivi Copilot+.

Badge intelligenti e nuovi segnali visivi

Per facilitare la scoperta di nuove app e comprendere meglio le loro funzionalità, le pagine prodotto ora includono badge speciali che segnalano, ad esempio, se un’app sfrutta funzionalità di intelligenza artificiale o se è ottimizzata per la nuova generazione di PC Copilot+. Si tratta di un cambiamento sostanziale in termini di trasparenza e valore informativo.

Installazione di app direttamente dalla ricerca di Windows

La nuova integrazione con la ricerca di Windows consente agli utenti di installare le applicazioni in modo rapido, senza nemmeno aprire il Microsoft Store. Basta digitare il nome dell’app desiderata nella barra di ricerca del menu Start o della barra delle applicazioni: se l’app è disponibile nello Store, sarà possibile avviare l’installazione direttamente dal pannello dei risultati.

Della possibilità di installare le app Microsoft Store dal menu Start avevamo parlato nelle scorse settimane, proprio partendo da un'”indiscrezione” lanciata da Sardo.

La funzionalità si affianca alla disponibilità di default dell’utilità di sistema Winget che permette di installare app non solo dal Microsoft Store ma anche effettuando il download dai siti Web dei rispettivi sviluppatori.

Suggerimenti per aprire file: il Microsoft Store entra nel dialogo “Apri con”

Quando l’utente tenta di aprire un file per cui non è presente un’applicazione compatibile installata, o in assenza di un’app predefinita, Windows mostra adesso anche suggerimenti provenienti dal Microsoft Store.

Con il tempo (la novità è ancora in fase di test), la finestra Apri con di Windows 11 restituisce quindi una serie di consigli per il caricamento di app pubblicate nel Microsoft Store, consentendo all’utente di trovare e installare facilmente l’app giusta per ogni formato di file.

Ottimizzazioni delle prestazioni: tempi dimezzati, installazioni più stabili

I tecnici Microsoft hanno inoltre lavorato “dietro le quinte” per migliorare drasticamente le performance del Microsoft Store. Grazie a una serie di interventi mirati, svolti nell’ultimo semestre, il tempo di avvio del “negozio online” di casa Microsoft è stato ridotto del 50%, mentre la stabilità durante le installazioni ha visto un incremento significativo.

Oltre ai cambiamenti strutturali, Microsoft ha previsto la possibilità di installare componenti specifici dei giochi, come moduli opzionali o pacchetti grafici aggiuntivi; ha migliorato le finestre di dialogo per la valutazione delle app; ha previsto una visualizzazione più chiara della data dell’ultimo aggiornamento.